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歷時2年改造完成 高雄壽山動物園12月16日試營運

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
壽山動物園空橋步道穿梭在林蔭之間，橋下還能讓動物乘涼。圖／高市觀光局提供
壽山動物園空橋步道穿梭在林蔭之間，橋下還能讓動物乘涼。圖／高市觀光局提供

高雄壽山動物園實施「新動物園運動」，歷經2年改造，440公尺穿梭空橋已經完工，新建的空中廊道穿梭在動物棲地之上，遊客可漫步天空步道賞景，也以不同視角觀察動物生態。高市觀光局表示，斥資5.5億元的動物園改造完工，12月16日開幕試營運。

壽山動物園在民國75年搬遷至壽山現址後展開最大規模整修工程，市長陳其邁在109年10月9日宣示啟動「新動物園運動」，整體改造工程經費總計5.5億元。

歷經2年施工，戶外水池、水豚山屋、黑熊山屋，以及串聯2座獸舍，可讓遊客漫步天空賞景及觀看動物的空橋步道陸續完工，遊客可搭乘玻璃帷幕電梯上升至空橋，選擇左右兩區遊園動線，另有鐵籠咖啡屋提供遊客休憩用餐空間，預計112年營運。

除硬體設施外，壽山動物園引進水豚，並與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養，遊客可在高處欣賞動物棲息行為，也可在展覽館以平視角度近距離觀察動物。

觀光局表示，歷經518天的日子、66場會議，動物園改造共動員1萬8千名人力，新動物園如期完工，預計12月16日試營運。

新建的空中廊道穿梭在動物棲地之上，空橋下方成為動物乘涼地點。圖／高市觀光局提供
新建的空中廊道穿梭在動物棲地之上，空橋下方成為動物乘涼地點。圖／高市觀光局提供
遊客可在空橋步道欣賞動物生態。圖／高市觀光局提供
遊客可在空橋步道欣賞動物生態。圖／高市觀光局提供
遊客可在空橋步道居高臨下欣賞動物生態。圖／高市觀光局提供
遊客可在空橋步道居高臨下欣賞動物生態。圖／高市觀光局提供
高雄市壽山動物園新門口施工完成，景觀煥然一新。圖／高市觀光局提供
高雄市壽山動物園新門口施工完成，景觀煥然一新。圖／高市觀光局提供

壽山動物園 水豚 觀光局

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