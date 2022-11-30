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高雄老員警轉換跑道1票險勝當選里長 搭起警民橋梁

中央社／ 高雄30日電

已經從警達34年的高雄岡山警分局舊港派出所員警蘇政峯，這次九合一選舉，參選住處附近轄區彌陀區海尾里長，以1票險勝，成功轉換跑道，也搭起警民之間合作橋梁。

高雄市警察局岡山分局今天中午發布新聞稿指出，岡山分局舊港派出所現職52歲1線3員警蘇政峯這次九合一選舉請假參選，最終以336票擊敗對手的335票，順利當選住處附近轄區彌陀區海尾里長。

蘇政峯表示，感謝岡山分局同事的支持與體諒，讓他可以無後顧之憂請假投入選戰；成功當選後將申請退休，以「治安里長」身分，搭起警民之間合作橋梁，創造公私協力的服務精神。

岡山分局表示，蘇政峯是警專警員班125期畢業，具公職服務年資長達34年；在任職於岡山分局期間，深耕地方事務，熱心服務民眾，深受當地居民好評；同時他也具有刑事偵查佐偵察經驗，落實地方治安，杜絕犯罪滋生，更進一步提升警政良好形象，才能順利轉換公職跑道，當選里長。

岡山分局長洪振順得知蘇員當選里長好消息後，也馬上致電恭賀，並期許蘇員憑著警界歷練與執法專能，為家鄉增進公益。

岡山 九合一選舉 警察

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