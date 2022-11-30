高雄老警員勝選成功轉職 以「一票之差」擊敗現任里長

從警34年的岡山警分局舊港派出所警員蘇政峯，今年投入海尾里里長選舉，僅以一票之差，擊敗現任里長；雖蘇已達退休年紀，但服務熱心不減，盼未來退去警職，仍能繼續為民服務，並期許自己成為「治安里長」，也要為在地長者及地方弱勢爭取福利。

現年52歲的蘇政峯，為彌陀海尾里人，曾在湖內、鳳山及六龜分局服務，警職最後一站在岡山分局舊港派出所，但他任職的派出所轄區，並非海尾里，卻憑著想替家鄉服務的心，投入這屆里長選舉。

蘇政峯說，4年前就想參選里長，直到今年3月才下定決心，加上妻子與兄弟姊妹都支持他參選，更鼓勵他付諸行動，帶職投入選戰。

參選期間，仍具警職，因此蘇政峯只能利用休假，跟著親友挨家挨戶請託、拜票；他說海尾里有300多戶，近1000人，從每天清晨5點多，就開始向晨運的長輩拜票，一直奔波到晚上8、9點才休息。

起初地方並不看好蘇政峯，對手為當地里長已有2屆資歷，但蘇歷經9個月的努力，以336票擊敗林志強；依據中選會資料，只以1票之差，驚險勝選，他也預計12月底向分局申請退休，並就任里長。