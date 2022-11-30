高雄「運動城市」產業升級 產官學體跨界論壇今登場

高雄市運發局今天上午在正修科技大學舉辦「運動產業升級實驗論壇」，邀請體育產業相關業者從體育設計、品牌、行銷、青創等面向進行探討，思考高雄運動城市品牌戰略，串聯運動場館、商品、活動、行銷，以產業鏈共同推動的方式，打造獨一無二的高雄運動城市品牌價值。

這次論壇邀請到八位各領域的優秀講者，包含知名運動品牌DA VILLAGE的創辦人許明彥、高雄世運LOGO設計的林宏澤教授等，講題囊括了運動產業的創業心得、運動商品的開發歷程、國家賽事與職業賽事視覺設計的創意發想，還有賽事規畫與周邊附加價值的分享，其中唯一一位女性講者是精誠Brand Studio的品牌顧問林郁凌，以運動科技的在地應用與創新為題，分享資訊業界的資源，思考不同面向的拓展模式，為運動產業帶進一股「數位轉型」的風潮，加速跨界串聯的執行效益。