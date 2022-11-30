高雄「運動城市」產業升級 產官學體跨界論壇今登場
高雄市運發局今天上午在正修科技大學舉辦「運動產業升級實驗論壇」，邀請體育產業相關業者從體育設計、品牌、行銷、青創等面向進行探討，思考高雄運動城市品牌戰略，串聯運動場館、商品、活動、行銷，以產業鏈共同推動的方式，打造獨一無二的高雄運動城市品牌價值。
這次論壇邀請到八位各領域的優秀講者，包含知名運動品牌DA VILLAGE的創辦人許明彥、高雄世運LOGO設計的林宏澤教授等，講題囊括了運動產業的創業心得、運動商品的開發歷程、國家賽事與職業賽事視覺設計的創意發想，還有賽事規畫與周邊附加價值的分享，其中唯一一位女性講者是精誠Brand Studio的品牌顧問林郁凌，以運動科技的在地應用與創新為題，分享資訊業界的資源，思考不同面向的拓展模式，為運動產業帶進一股「數位轉型」的風潮，加速跨界串聯的執行效益。
高雄市運發局長侯尊堯表示，運動發展局除了推動運動中心政策外，也管理了將近70處的運動場館，如國家體育場、澄清湖棒球場、甫完工啟用的楠梓足球場、已經委外管理的陽明網球中心等，在硬體設備不斷提升的同時，發現過往推動運動政策時，光是著重賽事辦理現場跟培訓選手場地，對運動產業的串接是不足的，且賽事資訊不夠開放、培訓資源永遠貧乏等問題，間接影響運動產業的長遠發展，因此推動產業跨界整合，延伸運動產業觸角，擴大運動群眾，才能真正去推動運動品牌的永續經營。
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