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高雄輕軌工程前進大順路段 預計112年底完工通車

中央社／ 高雄30日電

高雄輕軌工程持續向東推進，預計12月6日起於大順路段開始陸續架設施工圍籬，進行輕軌工程部分路段箱涵改建、龍華橋改建及輕軌結構主體等工程，預計112年底全線完工通車。

高雄輕軌繼C20台鐵美術館站至C24愛河之心站10月通車後，工程持續向東推進，高雄市捷運局今天發布新聞稿表示，預計12月6日起，大順路段（博愛路至中正路）將開始架設施工圍籬，進行輕軌工程部分路段箱涵改建、龍華橋改建及輕軌結構主體等工程，預計112年底全線完工通車，達成「輕軌成圓」目標。

為降低施工造成交通影響，副市長林欽榮也於施工前，召集各相關單位協調，規劃交維措施、改道宣導、警力及義交部署、沿線停車規劃資訊等，並加強與當地里長及社區住戶宣導施工訊息及溝通說明。

此外，市府也將於近期召開「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」會議，以妥善保護大順路沿線雨豆樹木，及降低施工期間對周邊交通的衝擊。

捷運局表示，施工期間大順路沿線將取消路邊汽、機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，維持雙向各2線車道通行，施工圍籬採分區陸續架設。

另外，因應大順一路（博愛路至自由路）南側百貨商圈及美式大賣場於年底節日至農曆春節期間龐大車流量，該路段南側規劃為可移動式圍籬，於春節前將圍籬退縮至中央分隔島緣石邊界，春節連假結束後，圍籬再恢復至原規劃位置。

捷運局表示，大範圍改道牌面已設置完成，施工段路口也配置義交引導車流，並與區公所合作加強與當地里長及社區溝通說明，發放摺頁圖卡及宣傳單等。

捷運局呼籲民眾留意施工資訊，行經施工路段依工區限速時速30公里減速通行。也可多利用鄰近替代道路如明誠路、同盟路、建工路、自由路、民族路、十全路、九如路等提早改道，節省交通時間。

高雄輕軌 捷運 春節

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