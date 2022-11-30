微電車今起納管 高雄001車主開心以後不怕「馬路三寶」

今天起全台67 萬輛電動自行車（簡稱微電車）領牌納管，查核時速必須低於25公里，舊車有2年緩衝期。高雄市區監理所到點服務今天上午在光陽機車總經銷鈞慶車業發出全高雄市第一張車牌，車主開心說，「馬路三寶」太多，以後上路比較有保障。

微電車是學生族、菜籃族及外籍移工喜愛使用的交通工具，以往微電車常被改裝，速度跟一般機車無異，而且車子無須掛牌及投保，傷患常索賠無門。高市監理所管轄3 萬830輛、高雄區監理所（含屏東、澎湖）3萬6857輛。

立法院修法納管微電車，車主要投保、證明來源及實車查核之後才能領牌。民眾除到各地監理所辦理外，高市、區監理所也結合機車經銷商提供一站式服務，今早在光陽高雄總經銷鈞慶車業協助民眾領牌，交通局長張淑娟及高雄市區監理所長劉育麟在場見證。郭姓車主開心領到全高市第一張車牌，以後遇上馬路三寶有保障。

高市交通局補充，駕駛人須年滿14歲、未掛牌可罰1200 元至3600元，未投保強制險最高處1500 元罰鍰，113年11月30日前須領牌及納保。張淑娟說，高雄市今年1到8月約530人使用微電車受傷，很多人權益受損，很多民代表關心此議題，掛牌具有時代意義。

劉育麟提醒，台灣的電動自行車成長速度快，政府預計以2年時間推動納管，掛牌可以找到肇事者，若遺失也容易找回；車主若要領牌必須攜帶身分證、印章、來歷證明到場，通過大燈、喇趴及車速等項檢驗，112年底前領牌免收規費450元。