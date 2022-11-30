曾有慶不畏逆境靠拼博成警局分局長 金門家扶公開表揚

年幼時家中遭逢變故，一夕之間失去家中依靠，但金門家扶中心自立楷模曾有慶沒有被貧困的環境擊倒，靠著自己的拼博，成為中階警官，目前任職於新竹縣警察局第一分局分局長，曾有慶表示，過往的一切，以前覺得非常的苦，現在回頭來想，是一個心酸但又非常珍貴的成長歷程。

金門家扶中心昨頒發家扶自立楷模獎牌給曾有慶，由金門家扶中心扶幼委員會楊肅謙主委代表家扶金金會董事長趙犁民以及執行長周大堯，公開褒揚他克服逆境、貢獻社會的成就，足堪為家扶自立兒童的表率。

楊肅謙表示，曾有慶的奮鬥史，可以給正接受家扶協助的兒童，一個好的學習榜樣，他說，曾有慶幼年先遭逢疼愛他的祖母離世，同年父親也積勞成疾去世，兩位最疼愛他的親人相繼過世，讓當時就讀賢庵國小三年級的他，悲痛欲絕；親人的離世，讓他相當悲慟，但他還是把課業讀好和加強鍛鍊，列為他幼年最重要的事。

曾有慶回憶，當時家境困頓沒有很多資源，三餐能溫飽就已經很困難，但他刻苦向上，為免增加母親負擔，曾有慶最終放棄上大學的機會，選擇就讀中央警官學校並獨自到校報到，經過一番磨練後，曾有慶如今成為一名優秀的警官。

曾有慶說，父親是金門高中的工友，在他就讀國小時去世，自此靠著母親一人拉拔5個兄弟長大，母親在家附近的空地種田維持生計，再接洗阿兵哥軍服的工作補貼家用，但食指浩繁無法充分支應家中所需，所幸在家扶中心的幫助下，他們幾個兄弟都順利學習成長。

家扶中心主任李桂平表示，第一次認識曾有慶是在家扶金城舊館，曾有慶常在下班後，從金城分局步行來家扶中心，捐贈家扶兒童的扶幼助學金，當時曾有慶說過一個故事，他在金城派出所任職時，某天出勤時，看到一個單親家庭的未成年兒童，流連網咖被帶回警局，都沒有家長來關心及領回，他跟小朋友講述了自己成長的經歷，引導及勉勵他，此後在臨檢時，就再也沒看過這名孩童，讓他對兒童輔導工作更上心。