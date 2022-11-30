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微型電動二輪車新法今上路 屏東監理站發出首面車牌

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東監理站為擴大掛牌便民服務，與微型電動二輪車經銷業者合作，今天上午在萬丹鄉上正電動車辦理下鄉到點掛牌巡迴服務。圖／屏東監理站提供
屏東監理站為擴大掛牌便民服務，與微型電動二輪車經銷業者合作，今天上午在萬丹鄉上正電動車辦理下鄉到點掛牌巡迴服務。圖／屏東監理站提供

電動自行車今天起變更名稱為微型電動二輪車，且需投保、掛牌才可上路，屏東縣機車族多，縣警局提醒民眾將加強攔查取締外，屏東監理站為擴大掛牌便民服務，與微型電動二輪車經銷業者合作，今天上午在萬丹鄉上正電動車辦理下鄉到點掛牌巡迴服務，有3家經銷業者（興電動車、全峰電動車、三星車業）響應，並發出屏東第首面微電車牌。

屏東縣警局指出，交通部修正道路交通管理處罰條例第69條至78條有關電動自行車相關規定，包括變更名稱為「微型電動二輪車」，必須投保強制險、掛牌納管才可以上路，並限制騎乘年齡等，今天起施行，發現違規將依法開罰，若發現車輛未經審驗合格，將依規定予以沒入；請民眾儘速取得相關文件、投保強制險及驗車，即早完成領牌作業，民眾須配載安全帽及年滿14歲才能騎乘。

領到屏東監理站核發首面微型電動二輪車牌的陳姓男子說，最近媒體一直宣導微電車掛牌訊息，從宣導中得知掛牌可以保險，車子失竊可以報案等好處，馬上向買車的上正電動車洽詢如何辦理，為能領到屏東縣發出的（0001）首面車牌，一早就來等，要拍照留做紀念。

屏東監理站站長羅振瑞表示，民眾今天起使用微電車，領牌必須準備國民身分證或僑民居留證正本、印章、出廠證明、統一發票及效期30天以上強制責任保險證，針對使用中微型電動二輪車領牌登記納管作業，今天起至明年12月31日止，免徵號牌規費300元及行車執照規費150元。

他說，考量微電車行駛距離有限，屏東監理站會視民眾需要及路途遠近提供到點實車查核及發照服務。據統計微電車事故率每10萬人有7.5人、汽機車則是8.8人，因微電車無強制汽車責任保險，所衍生的行車糾紛會造成車主及用路人困擾。

陳姓男子開心領到屏東監理站核發首面微型電動二輪車牌。圖／屏東監理站提供
陳姓男子開心領到屏東監理站核發首面微型電動二輪車牌。圖／屏東監理站提供

屏東縣 監理站 電動自行車

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