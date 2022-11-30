全國環保夜市票選結果 非六都由墾丁大街夜市奪冠

環保署舉辦「2022迺夜市Joy環保」環保夜市票選成績揭曉，經過一個月全國民眾參與，屏東縣墾丁大街夜市脫穎而出，無論是得票數或是環境指標星等，皆為非六都第一名，縣長潘孟安除感謝墾丁大街自治管理委員會及墾丁大街攤商為形象改善所付出的努力外，也感謝全國民眾對屏東墾丁大街夜市的厚愛。

屏東縣環保局今年與墾丁大街自治管理委員會合作，打造5面向環保措施，包含「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（汙）水排放」以及「環境與公廁清潔」等措施，與全國共16個夜市PK誰最環保。

環保局指出，墾丁大街夜市從內用不使用一次性餐具並推動外帶不免費提供塑膠袋，還在周邊4處旅店設置購物袋租借點，迺夜市忘記帶環保袋就可至租借點借用；另外為減少空氣汙染，更成立專案小組推動攤商裝設油煙防制設備，經輔導後防制設備設置率由5.3%提高至90%。

餐飲廢水經截流收集至汙水下水道系統，再輸送至墾丁汙水處理廠處理後排放；還有位在墾丁派出所斜對面的公廁，為一多功能友善廁所，管理單位每天皆派人定期清掃，遇連續假日人潮眾多，加強巡檢清掃頻率，以提供迺夜市的遊客一個不髒、不臭及不濕之優良如廁環境。