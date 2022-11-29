快訊

伊能靜含淚照「掉下來就輸了」遭疑與秦昊婚變 發3點聲明曝真相

蔡總統博士論文正本明法庭「曝光」 彭文正：開心到不行

贏不到5萬票台南「慘勝」 黃偉哲選後沈寂3天發文了

金門縣府短期臨時工抽籤 661人搶300個名額

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了促進金門就業，金門縣政府今天舉行短期臨時工抽籤，過程相當嚴謹。圖／縣府提供
為了促進金門就業，金門縣政府今天舉行短期臨時工抽籤，過程相當嚴謹。圖／縣府提供

金門的「800壯士」今天舉行公開抽籤，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，今年參加抽籤的人有661人，共抽出300個按日計酬短期臨時工，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影，抽籤結果是「幾家歡樂、幾家愁」，有抽中的人相當開心，沒抽中者則眉頭深鎖。

為了促進金門就業，金門縣政府每年都會舉行短期臨時工抽籤，原則上以1年為期。每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，以前每日津貼為877元，所以被暱稱為「800壯士」，但隨著最低工資不斷調漲，現在每日的津貼為950元，逼近千元。

今天的「短期臨時工」抽籤，由縣府社會處長董燊在人事處及政風處代表陪同下主持該抽籤作業，出席會場的還有勞工科工作夥伴，今年共有661人參與報名抽籤，（未到者由主辦單位代抽），另為因應縣民之急難救助需要，酌留20個名額，其餘280名均以公開抽籤方式進用，為求抽籤的公正性，金門縣政府不僅全程錄影，遇到未出席抽籤者，還由政風及人事處派專人代抽，中籤機率超過一半。

董燊在致詞時表示，縣府團隊關注鄉親就業問題，楊縣長依公法救助精神，在財政困難情況之下，仍然編列300名按日計酬短期臨時工名額，協助鄉親解決短期就業問題，期望未來透過就業技能培訓能協助鄉親長遠發展，整個抽籤過程順利。

社會處勞工科也說明，本次661人報名，因社會處(社福館)、教育處、港務處、車船處等四單位特定身分及畜試所一般身分，報名人數未超過原定錄取人數，故免再抽籤，逕行登錄為錄取，其餘名額公開抽籤，其結果將於金門縣政府社會處臉書紛絲頁公告，同時進行姓名查核作業，並訂於12月2日公告於金門縣政府網頁。

金門縣府今天舉行「短期臨時工」抽籤，由縣府社會處長董燊主持。圖／縣府提供
金門縣府今天舉行「短期臨時工」抽籤，由縣府社會處長董燊主持。圖／縣府提供

金門 團隊

延伸閱讀

金門養殖海藻有成 開發3款海藻保養品盼成新伴手禮

邊境上的異鄉人：金馬離島與「中華民國台灣」的愛恨情仇

影／金門女子登山不慎扭傷 消防猛男接力抬下山

彰化3歲童遭虐打瀕死 縣府：對行為人提獨立告訴

相關新聞

高雄左營無預警停電 交通號誌一度停擺

高雄市左營區大順路與自由路一帶，今天傍晚出現無預警停電，約有500多戶停電，交通號誌也停擺，台電公司高雄區處正查修中。

高雄左營大順一路附近538戶無預警停電 台電搶修回應了

台電高雄區處表示，今天下午5點33分在高雄市左營區大順ㄧ路、自由二路、太華街等一帶，共538戶停電，已立即派員查修中，原...

高雄左營538戶停電範圍曝光 台電急派員查修

高雄市左營區大順一路、自由二路等路段，今天下午5時33分共538戶停電，台電派員查修中，原因待查明

選後第2天病逝 高雄市小港區這個里將重行選舉

選舉甫落幕，各地都傳出零星事件，高雄市小港區港明里里長當選人傳過世，區公所證實有此事，高雄市選委會說，待收到小港區公所公...

基進張博洋加入民進黨團運作 拚台派議長勝出

繼無黨籍高雄市議員黃捷加入民進黨團運作，剛當選高雄市議員的台灣基進張博洋今天也宣布加入。張博洋說，此次選舉台灣基進以本土...

屏東社福館耐震補強後 導入新元素展現新風貌

屏東縣社會福利綜合館於今年6月休館進行耐震補強工程，將於12月1日重新開館，縣府社會處為將優質的館室服務薪火相傳，重新規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。