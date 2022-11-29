金門縣府短期臨時工抽籤 661人搶300個名額

金門的「800壯士」今天舉行公開抽籤，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，今年參加抽籤的人有661人，共抽出300個按日計酬短期臨時工，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影，抽籤結果是「幾家歡樂、幾家愁」，有抽中的人相當開心，沒抽中者則眉頭深鎖。

為了促進金門就業，金門縣政府每年都會舉行短期臨時工抽籤，原則上以1年為期。每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，以前每日津貼為877元，所以被暱稱為「800壯士」，但隨著最低工資不斷調漲，現在每日的津貼為950元，逼近千元。

今天的「短期臨時工」抽籤，由縣府社會處長董燊在人事處及政風處代表陪同下主持該抽籤作業，出席會場的還有勞工科工作夥伴，今年共有661人參與報名抽籤，（未到者由主辦單位代抽），另為因應縣民之急難救助需要，酌留20個名額，其餘280名均以公開抽籤方式進用，為求抽籤的公正性，金門縣政府不僅全程錄影，遇到未出席抽籤者，還由政風及人事處派專人代抽，中籤機率超過一半。

董燊在致詞時表示，縣府團隊關注鄉親就業問題，楊縣長依公法救助精神，在財政困難情況之下，仍然編列300名按日計酬短期臨時工名額，協助鄉親解決短期就業問題，期望未來透過就業技能培訓能協助鄉親長遠發展，整個抽籤過程順利。