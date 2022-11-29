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北市YouBike2.0添「滿站增時」功能 12月5日上線

中央社／ 台北29日電
YouBike 2.0示意圖。聯合報系資料照／記者王淑君攝影
YouBike 2.0示意圖。聯合報系資料照／記者王淑君攝影

台北市交通局表示，YouBike 2.0將增加「滿站增時」功能，12月5日上線，並優先增設2.0調度區、滿位警示，並優化常態無車時間的車輛調度，盼解決無位可還或沒車騎的問題。

台北市交通局今天下午舉行交通會報表示，YouBike 2.0今年10月已有1229站，共2萬8500個車位、1萬3267輛車，站密度為一平方公里10站，相較1.0更近、更便利，站距也從350至450公尺，縮短為150至200公尺。

不過民眾依然抱怨車柱常常無車可借，或是位子已滿無法還車，且1.0的「滿站增時」功能可讓民眾多獲得免費的30分鐘，可以騎去別站還車或等現有站點有空位，2.0卻沒有這項服務。

交通局表示，12月5日YouBike 2.0將加回「滿站增時」功能，而1.0退場之後空間也不會全改成車柱，會優先增設2.0調度區、強化滿位警示等。

而在無車可借部分，除了持續招募調度人力，也會利用大數據分析常態無車時間，優化這些時段的車輛調度，例如晚間6時常常無車可用，就會優先調度。

交通局並表示，1.0退場的車輛，有1萬508輛已不堪使用，會公開招標回收廠商分批回收，並拆解處理，避免再流入市面；剩下的車輛會移撥給府內各機關學校1106輛、轉贈原鄉1300輛及台北捷運公司158輛，預計112年3月完成。

交通局說，YouBike 2.0無須介接市電，所以設站方式較不受限，可達成廣而密的站位分布，8縣市也已陸續引進2.0，包含新北市、高雄市、台中市、嘉義市、新竹縣市、台南市、屏東縣。

YouBike

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