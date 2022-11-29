金門養殖海藻有成 開發3款海藻保養品盼成新伴手禮

金門的海帶與海藻養殖有成，每年幾乎都盛產。金門縣水產試驗所執行金門縣海洋地方創生人才培育暨永續產業升級，以金門海域大型經濟海藻為主軸，開發出3款海藻的保養品，涵蓋滋養精華、面膜與護手霜，首批生產各200組，不少試用過的民眾都說，感覺很天然、滋潤，會想買來試用看看。

金門縣水產試驗所今天召開海藻產品發表會，由金門縣水試所長楊文璽主持，楊文璽表示，水試所致力於大型海藻的培育，海藻中富含膳食纖維、蛋白質與礦物質，且具有多種海洋微量元素、海藻多醣及抗氧化能力，可有效防止細胞老化，清除體內自由基，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

金門縣水試所進行機能性產蒐集金門在地海藻資源，委託鴻藻生技股份有限公司開發「海藻保濕活膚面膜」、「海藻深度滋養精華」及「海藻水凝護手霜」共3項特色產品。

楊文璽透露，金門的地理環境非常適合養殖藻類，主要是夏天夠熱、冬天夠冷，他說，金門的夏天夠熱，以海葡萄、海木耳與麒麟菜進行繁殖；冬天夠冷主要是海帶、紫菜為繁殖品種，而這5種藻類是金門水試所推展的主力。

楊文璽說，此次委託業者生產，首批各品項僅生產200份於所內的旅服中心試賣，數量有限，如果業者有興趣，也可以找水試所與鴻藻公司共同來輔導開發；售價900元到1200元，未來會持續去推廣，成為新的金門伴手禮。