屏東社福館耐震補強後 導入新元素展現新風貌

屏東縣社會福利綜合館於今年6月休館進行耐震補強工程，將於12月1日重新開館，縣府社會處為將優質的館室服務薪火相傳，重新規畫兒童遊樂空間並增加館室內圖書資源，注入多元新元素，展開有別以往的新樣貌；為慶祝重新開館，預備30份「小精靈空氣鳳梨」小盆栽，贈送當天下午3時完成親子闖關及手作活動的家庭，採事先報名。

屏東縣社會福利綜合館親子圖書室近期購置知名繪本作家系列作品外，還邀請《家樂的兔子》作者蘇慕理博士擔任說故事爸爸，他是美國人，說著一口流利國語，將帶著孩子們進入有趣的故事情節，認識世界各國民族文化，歡迎爸爸媽媽或阿公阿嬤們每周4上午10時至11時陪孩子來探索世界，多元文化世界觀從小培養，了解各國不同人文及價值。

兒童遊戲室含豐富遊具設備，除保留原有球池區、大肢體運動區及積木遊戲區外，將新增室內滑輪車空間，由屏科大社工系實習生協助設計佈置，有一座活潑動物叢林牆面，透過模擬路面道路，加深孩子們對交通道路的印象，從玩樂中學習交通安全，另有青少年休閒空間、K書中心及女性夢想館。