高雄青年局大師論壇 邀超馬選手陳彥博鼓勵青年勇敢逐夢

隨著馬拉松熱愛者愈來愈多，慢跑也成為青年朋友生活的一部分，高雄市青年局推出今年第二場大師論壇，特邀超跑選手陳彥博以「超越你的不可能」為題，將於12月7日在高雄展覽館與大家分享他克服萬難成就超跑事業的心路歷程，鼓勵青年勇敢並踏實逐夢。

青年局表示，此次大師論壇講者為超級馬拉松好手陳彥博，2016於四大極地賽總積分第一名，成為四大極地賽總冠軍，創下亞洲首位紀錄，並於今年6月斯洛維尼亞世界超馬錦標賽中勇奪季軍；他25歲罹癌，卻堅持夢想並站上世界超馬界舞台，這些人生歷練讓他於2016年創立Run For Dream夢想工作室，憑藉著堅毅的勇氣在追尋夢想的路上綻放光芒，更成就人生事業；此次大師論壇邀請陳彥博透過演說及問答交流，將鼓舞更多高雄青年朋友勇於跨越人生障礙，用跑馬拉松的毅力，跑出屬於自己的一片天。線上報名請至https://reurl.cc/kqXyOr。