高雄市「凱旋青樹」社宅245戶 備1至3房明年1月招租

高雄市陳其邁今天視察社會住宅「凱旋青樹」，施工進度已達99.99%，各項設施設備已完成安裝測試。他表示，都發局盡快完成使用執照請領及後續招租申請作業，明年1月可招租，提供青年及弱勢租屋族群更優質的居住選擇。

都發局表示，凱旋青樹社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站300公尺，交通與生活機能十分便利，且位處都市蛋黃區核心。配合鐵路地下化開發契機，是綠園道軸線上的重要地標，也有促進周邊都市土地再開發利用的指標性作用。

陳其邁參觀1、2、3房型樣品屋，屋內設備有冷氣機、電熱水器；2、3房型並有廚房流理台及電陶爐等基本配備。都發局應用循環經濟概念，結合特力屋、宜得利及穩泰家具等廠商提供的家具布設，未來提供媒合平台讓入住家庭可以按個別需要洽租或洽購所需家具，輕鬆入住，未來將以低於市場行情的租金出租。

凱旋青樹社宅由荷蘭麥肯諾Mecanoo建築師事務所設計，設計理念融入社區居民共享空間，如社區閱覽室、多功能辦公室及各樓層公共開放空間等，落實社會住宅住戶共享生活的核心價值；並於今年8月獲得2022年國家卓越建設獎最佳社會住宅特別獎及最佳規劃設計金質獎的殊榮。

陳其邁表示，社會住宅建設是執政承諾，市府將持續與國家住都中心合作，戮力達成1萬5000戶的總體社宅目標，讓每高雄民眾都能獲得基本的居住權保障。

都發局長吳文彥說，凱旋青樹社宅建築量體為地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟，提供245戶居住單元，並設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施。在房型規畫上，凱旋青樹社宅有一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，共245戶住宅單元，房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，功能規格均不輸民間建案。