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高雄影城開張自備容器可裝滿爆米花 網友貼圖要扛水塔去
南高雄12月將再有兩家電影院開張，喜樂時代影城高雄總圖店12月3日開幕，當天買兩張電影票加價50元，就可自備容器裝滿爆米花；臉書粉絲專頁「高雄點」披露消息，網友紛貼出各式容器照片，有的甚至po出家用水塔，笑稱要撈夠本。
高雄電影業近一年來進入盤整，有的謝幕，但仍有些投入市場，高雄12月將有兩家電影院開幕，今年10月配合高雄電影節試營運中的喜樂時代影城高雄總圖店，12月3日將開幕；夢時代秀泰影城也預計在12月開張。
喜樂時代影城高雄總圖店位在市總圖二期文創會館2至4樓層，共14個影廳，開幕當天，上午11點到晚上8點，只要買兩張電影票加價50元，就可以自備容器把爆米花裝到滿！
消息披露後，網友反應熱烈，有人貼出大型垃圾桶或大型塑膠桶、家用水塔等照片，準備個夠本。
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