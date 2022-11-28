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12家眷村企業攜手出擊 「眷戀高雄」推3條文化遊程

聯合報／ 記者林品君王慧瑛／高雄即時報導
12家眷村企業攜手出擊，以「眷戀高雄」品牌聯合行銷。記者林品君／攝影
12家眷村企業攜手出擊，以「眷戀高雄」品牌聯合行銷。記者林品君／攝影

高雄集結陸海空三軍眷村文化，眷村保存面積是全國之冠，今年4月，12家眷村企業攜手出擊，以「眷戀高雄」品牌聯合行銷，涵蓋特色遊程、餐飲旅宿、特色伴手禮等，今天上午在岡山航空教育展示館舉行品牌發表會，邀請民眾與富含豐厚文史的老眷村，來場老派約會。

岡山眷村文化號召12家眷村企業共組「眷戀高雄」品牌，岡山部分有老字號明德食品、航空教育展示館所屬的得意志公司、岡大紅公司、梅園企業、墟聲創營公司。鳳山有陸軍黃埔新村SOHO工房、可可米果商記、吉光室內裝修設計公司、威齊織品科技。左營海軍建業新村的玖之壹宅租賃民宿、老媽寶眷村民宿也加入，橫跨三軍的12家特色品牌，是旅人認識高雄眷村風華的櫥窗。

眷戀高雄團隊主推3條文化遊程路線，包含「遨遊岡山天空之城」、「鳳山行軍線」、「鳳山左營陸海舊城散策」，文史工作者帶遊客巡遊眷村，能學習戰機知識、遊覽老街、古城，還能品嘗道地眷村美食，在地達人帶路，晚上入住眷村民宿，體驗當一日眷村人。自由行遊客也可透過AR擴增實境，透過手機App在眷村尋寶，親近人文故事。

遊程每人費用600元起，6人可成行。欲報名可上「眷戀高雄」官網查詢，或洽（07）3924759。

行走鳳山眷村，可以品嘗由SOHO工房製作的窗花饅頭。記者林品君／攝影
行走鳳山眷村，可以品嘗由SOHO工房製作的窗花饅頭。記者林品君／攝影

眷村 岡山 品牌

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