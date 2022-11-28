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陳其邁選後首站視察岡山捷運 強調做好做滿四年

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁選後回到市府，首個公開市政公開行程就到岡山視察捷運岡山路竹延伸線RK1站工區進度。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁選後回到市府，首個公開市政公開行程就到岡山視察捷運岡山路竹延伸線RK1站工區進度。記者林巧璉／攝影

高雄市長陳其邁選後回到市府，首個公開市政公開行程就到岡山視察捷運岡山路竹延伸線RK1站工區進度，陳其邁強調，自己一定會做好做滿，4年全力拚建設。眼看媒體還想追問會不會更上一層樓，陳其邁說，「不要害我啦！」前幾天勝選之夜已說得很清楚，一定會做好做滿。

陳其邁選後僅用周日一天時間完成謝票車掃，要在周一就重回工作崗位拚市政。今天在岡山視察受訪時被問到，上次補選主軸是「緊緊緊」，現在馬上當選就來拚了，是不是還要再往上拚？陳其邁笑說，這次主打「再拚四年、高雄起飛」，強調自己是拚建設，絕對做好做滿4年，這個承諾要再講一次！

他還指著在場媒體說，「上次我講的時候你們都沒寫」，今天再講一次，做好做滿，4年全力拼市政建設，絕不鬆懈、全力以赴，這個一定要寫。

陳其邁說，岡山路竹延伸線第二A階段（RK1至RK6）串聯北高雄S廊帶，尤其路科、橋科就業人口多，對當地區域發展很重要，期盼工程可以在116年如期如質完成。

捷運局表示，岡山路竹延伸線第一階段土建工程截至今年11月20日進度已達82.92%，配合機電系統標將在明年4月進場施作，預定在113年中完工通車。目前岡山路竹延伸線第二A階段（RK1至RK6）目前正辦理細部設計工作，預定在116年底完工通車。岡山路竹延伸線第二B階段(RK6至RK8)現正提報交通部審核中，預定於118年底完工通車。

市府表示，高雄的軌道建設四線齊發，包含捷運岡山路竹延伸線、環狀輕軌、都會線黃線及小港林園線等。現有捷運路網加上後續相關軌道建設陸續完工後，預計119年營運路線長度將達114.3公里、車站數114站。

高雄市長陳其邁選後回到市府，首個公開市政公開行程就到岡山視察捷運岡山路竹延伸線RK1站工區進度。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁選後回到市府，首個公開市政公開行程就到岡山視察捷運岡山路竹延伸線RK1站工區進度。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁選後回到市府，首個公開市政公開行程就到岡山視察捷運岡山路竹延伸線RK1站工區進度。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁選後回到市府，首個公開市政公開行程就到岡山視察捷運岡山路竹延伸線RK1站工區進度。記者林巧璉／攝影

岡山 陳其邁 捷運

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