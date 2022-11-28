快訊

懶人卡／不忍了！烏魯木齊大火燒出民怨 大陸多地爆發反封控「白紙革命」

高市議員黃捷加入民進黨團運作 黨部主委曝：很快會入黨

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

高市路段使用「楔形標線」 視覺引導行車減速

中央社／ 高雄28日電

高雄部分路段有橫向方塊狀白色標線，高雄市政府交通局說明，這是引用自日本的「楔形標線」，採新排水防滑材質劃設，路幅寬度視覺效果縮減，讓駕駛人降低行車速度。

高雄市政府交通局今天透過新聞稿說明，「楔形標線」是引用自日本的標線，目的是利用白色方塊標線，讓駕駛人在視覺上感受到路幅寬度縮減，以降低行車速度，提升行車安全。

標線材質採用新式「排水防滑」材質畫設（抗滑值為65BPN以上），優於一般標線和瀝青混凝土路面（抗滑值為50BPN），可有效提升行車安全性。

交通局指出，高雄市「楔形標線」自2011年開始推行，多劃設在轉彎段、無號誌化路口及需要減速的地點，近期劃設地點如翠華陸橋彎道處、前鎮瑞隆路、桂林街、鐵道一街等。交通局呼籲駕駛人行經劃有「楔形標線」的地點，應減速慢行，注意前方路況，確保行車安全。

高雄市 日本

延伸閱讀

被評雖敗猶榮！柯志恩將入主高市黨部？她這樣回應

台南約17萬輛汽機車未保強制險 30日擴大舉發最高罰32K

「高度看待派系競爭」 高雄綠營八連霸議員突宣布退出湧言會

綠營光復高市議會？ 無黨總召朱信強：不是他們說了算

相關新聞

潘孟安挺退黨互打 萬丹鄉長綠雙輸

屏東縣萬丹鄉長選舉大爆冷門，縣長潘孟安選前為退黨候選人簡天屏站台，與民進黨候選人李麗卿對打，選舉結果由無黨候選人李建霖勝...

藍守住高雄5鐵票區 綠未翻盤檢討

高雄綠營力圖翻轉原民、客庄、左營等藍軍優勢區，市長選舉開票結果，藍營守住茂林3個原民區及美濃、甲仙，全市唯獨這5區贏。國...

七會期評鑑優質議員林于凱落選 未來體制外監督市政

高雄市議員選舉競爭激烈，三民區因人口減少一席議員，選情空前緊繃，最終結果是藍營綠各3席及1席台灣基進，現任議員林于凱及童...

罹癌、工傷 他獨自養大3女 高雄家扶表揚年度自強家庭

北高雄家扶在地深耕服務35年，持續深入服務與陪伴的家庭計有2502戶，受扶助的兒童達4309人。每年年末最暖心的盛事，就...

澎湖望安鄉代選舉同票 俞寶貴、許啟庭需抽籤定生死

澎湖五合一選舉昨落幕，澎湖望安鄉第2選舉區鄉民代表選舉，因出現2人同票，須在之後抽籤決定當選人。

與柯志恩英雄所見略同？ 陳其邁首場市場拜票選在天天新市場

選戰進入倒數階段，高雄市長陳其邁將在10日請假全力衝刺，但今天已開始站路口、掃市場，下午陳其邁至三民區天天新黃昏市場拜票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。