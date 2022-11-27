七會期評鑑優質議員林于凱落選 未來體制外監督市政

高雄市議員選舉競爭激烈，三民區因人口減少一席議員，選情空前緊繃，最終結果是藍營綠各3席及1席台灣基進，現任議員林于凱及童燕珍雙雙落馬。林于凱心情低落，但今天仍打起精神謝票，他強調，未來會跟民間團體緊密合作，在體制外發揮力量，不會停止監督市政。

三民區是高雄市人口第二多的行政區，原有八席議員，下屆減為七席，現任議員中，民進黨康裕成、何權峰、鄭孟洳，國民黨黃柏霖、曾俊傑、黃香菽等六人順利連任，台灣基進張博洋成為唯一一席新人。

時代力量林于凱落選，今天服務處不少支持者送暖，送飲料與水果到服務處慰問工作人員。黃姓選民說，這次很多年輕人沒返鄉投票，年輕選票都沒開出來，小黨都被藍綠夾殺，很難過林于凱這樣認真又優質的議員竟然落選，

林于凱說，他以基層勞工身份進入議會，每一天都戰戰兢兢，不管是市政質詢或陳情服務，都以高標準自我要求，過去4年他共獲得高督盟評鑑七會期優質議員，處理超過4千件陳情案，心心念念讓高雄成為越來越適合生活的地方，這次的選舉沒有獲得足夠市民的認同，他不會說「努力不夠」，因為大家已經盡力，雖然沒有通過檢驗，他對於團隊的努力感到心疼，要讓自已的經驗傳承給所有時代力量當選議員。