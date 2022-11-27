孕婦澎湖旅遊急性腦中風 急送高雄長庚順利產女

蔡姓女子今年4月去澎湖旅遊時，深夜突發腦梗塞送部立澎湖醫院，透過「大高屏值班網」緊急後送高雄長庚治療，經持續復健恢復良好，更在8月順利產下女嬰。

高雄長庚主辦的2022年亞太腦中風年會今天舉行「女性腦血管議題」，由主辦人高雄長庚神經內科醫師張谷州邀請蔡小姐以自身經驗鼓勵腦中風的病友面對疾病挑戰。

蔡女表示，4月赴澎湖旅遊，深夜卻突發腦梗塞，在先生陪伴下緊急送部立澎湖醫院，同時以「遠距會診」聯繫高雄長庚。經高屏澎跨院照護，深夜1時多以救護直升機跨海轉送，於凌晨3時多抵高雄長庚，由醫師陳仕軒、許世偉、黃鈺茹及急診放射團隊執行血管治療。

蔡女在病情穩定後轉回居住地持續復健，在醫療團隊協助下恢復良好，順利在8月產下女兒。回顧過程，蔡女想起在直升機上被搖晃到嘔吐經歷，當時比起身體病痛更關心女兒躍動，更對腹中女兒喊話「想到的時候就大力踹媽媽，讓我知道妳很好，多大力都沒關係」。

蔡女說，面對疾病的無助，也曾想過「這種沒尊嚴的活著，真的生不如死」，在先生的守護與支撐下才順利挺過，如今希望鼓勵所有病友一起堅持，接受醫療照護、發揮堅強意志發覺活著真好。

高雄長庚醫院今天新聞稿表示，腦中風血栓移除治療（Endovascular Therapy）已是台灣急性腦中風標準治療，面對與時間賽跑的疾病，需要在緊湊時間內完成治療，高雄長庚為南部腦血管疾病轉診治療中心，與院際之間轉診交流密切。

高雄長庚民國105年起與屏東縣政府衛生局成立「高屏區醫療網腦血管雲端照會（轉診）平台」提供24小時線上即時諮詢轉診。109年在健保署推展下與南部地區血栓移除責任醫院整合成「大高屏值班網」，並因應新型態治療及轉診需求，垂直整合各科系及向外水平連接轉診處置流程，改變急性腦中風處置，成果優異，期以單一醫院經驗推廣至區域整合模式來應用於緊急醫療處置。