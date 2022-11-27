快訊

直擊／彭于晏現身台北引暴動 超幸運「彭太太」曝光

快閃解鎖／張善政桃園席捲客家選票 姜松茂成關鍵功臣

43歲成大碩士當選關山鎮長：地方期許年輕人新思維

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
彭成豐說，勝選主因是地方期許，關山能夠有年輕新思維帶來改變。記者卜敏正／攝影
彭成豐說，勝選主因是地方期許，關山能夠有年輕新思維帶來改變。記者卜敏正／攝影

台東縣關山鎮之戰，無黨籍鎮公所前課長彭成豐，以百餘票小勝國民黨籍前鎮代表、縣議長秘書溫昌寶，彭成豐說，「寶哥」是可敬對手，他能勝出主要是地方期許，關山能夠有年輕人帶領、有新思維改變。

台東縣關山鎮長選舉，43歲彭成豐擁有成大碩士學歷、土木技師執照，對上57歲溫昌寶，在地服務20多年，曾任縣議員助理及縣長、縣議長秘書，選前地方即評估是「拉鋸戰」，昨天開票過程一如預期、互有領先，彭成豐最終以2489票小勝溫2293票。

「謝謝地方支持」，彭成豐表示，選前包括縣議員陳宏宗等多名地方前輩，都提供他許多建議，選舉過程也感受到，地方希望關山能夠跳脫過往、帶來改變，希望他用年輕新思維，為關山帶來不同新風貌。

彭成豐說，從當選到就任，有將近1個月時間，將開始規畫如何按部就班完成選前政見和承諾，也要安排時間拜訪縣長饒慶鈴，爭取縣長支持、協助他建設關山鎮，另外也將開始擬定計畫、爭取經費，同時在就任後強化基礎建設完工。

彭成豐說，將用2到3年時間，改變關山親水公園樣貌，另外關山鎮有多處日式老房，他將開發再利用，鼓勵青年返鄉，為關山鎮創造更多夜間活動、遊憩場所，透過經濟成長帶動幸福感、人口增加。

彭成豐昨晚勝選後，感謝競選團隊全力支持。記者卜敏正／翻攝
彭成豐昨晚勝選後，感謝競選團隊全力支持。記者卜敏正／翻攝

2022大選 台東縣選舉

延伸閱讀

早上投票都不見年輕人？ 網友笑：世足看太晚、下午再去

五四最後大師！成大中文系設「蘇雪林教授研究室」開幕

台東關山鎮長對決！兩人都想改變親水公園帶動觀光

成大4名教授獲科睿唯安 全球論文被引用最多學者

相關新聞

林園解密 尋找鳳山丘陵的秘密日軍坑道

青山疊翠的林園鳳山丘陵，除了豐富的森林生態，更隱藏著二次大戰時的日軍秘密基地，林園「清水巖原日軍戰備坑道」興建於二次大戰期間，是當時日軍為防備美軍發動登陸作戰而在鳳山丘陵挖掘的眾多坑道之一。

一場漁村危機 開啟產業轉型契機！新港漁青 「尻海風」的潮生活

沿海岸線探索，來到石斑魚的故鄉永安，在新港社區裡，你會看到資深漁民帶領孩童體驗食魚教育，青年漁民忙著做品牌、玩創意，行銷在地安心石斑魚，透過遊程、活動與「尻海風漁夫生活節X後浪市集」，把人潮商機帶進來，曾經落寞的老漁村，因社區凝聚力而成功翻轉，曾於110年獲得「第二屆金牌農村競賽」金牌，他們的地方故事才正要開始。

老宅新生 「廣西桂林好聚落」讓創業者更茁壯

初次看到「廣西桂林好聚落」，讓人一度以為是少數民族的秘境，但這綠意盎然的美麗老宅聚落，其實位於高雄前鎮區。

寒流來港 羊肉爐嚐鮮暖呼呼

時序逐漸進入冬天，又到了天冷吃鍋的季節，高雄最強鍋物羊肉爐強勢來襲，征服吃客味蕾。

43歲成大碩士當選關山鎮長：地方期許年輕人新思維

台東縣關山鎮之戰，無黨籍鎮公所前課長彭成豐，以百餘票小勝國民黨籍前鎮代表、縣議長秘書溫昌寶，彭成豐說，「寶哥」是可敬對手...

罹癌、工傷 他獨自養大3女 高雄家扶表揚年度自強家庭

北高雄家扶在地深耕服務35年，持續深入服務與陪伴的家庭計有2502戶，受扶助的兒童達4309人。每年年末最暖心的盛事，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。