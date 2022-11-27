43歲成大碩士當選關山鎮長：地方期許年輕人新思維
台東縣關山鎮之戰，無黨籍鎮公所前課長彭成豐，以百餘票小勝國民黨籍前鎮代表、縣議長秘書溫昌寶，彭成豐說，「寶哥」是可敬對手，他能勝出主要是地方期許，關山能夠有年輕人帶領、有新思維改變。
台東縣關山鎮長選舉，43歲彭成豐擁有成大碩士學歷、土木技師執照，對上57歲溫昌寶，在地服務20多年，曾任縣議員助理及縣長、縣議長秘書，選前地方即評估是「拉鋸戰」，昨天開票過程一如預期、互有領先，彭成豐最終以2489票小勝溫2293票。
「謝謝地方支持」，彭成豐表示，選前包括縣議員陳宏宗等多名地方前輩，都提供他許多建議，選舉過程也感受到，地方希望關山能夠跳脫過往、帶來改變，希望他用年輕新思維，為關山帶來不同新風貌。
彭成豐說，從當選到就任，有將近1個月時間，將開始規畫如何按部就班完成選前政見和承諾，也要安排時間拜訪縣長饒慶鈴，爭取縣長支持、協助他建設關山鎮，另外也將開始擬定計畫、爭取經費，同時在就任後強化基礎建設完工。
彭成豐說，將用2到3年時間，改變關山親水公園樣貌，另外關山鎮有多處日式老房，他將開發再利用，鼓勵青年返鄉，為關山鎮創造更多夜間活動、遊憩場所，透過經濟成長帶動幸福感、人口增加。
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