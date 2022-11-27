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罹癌、工傷 他獨自養大3女 高雄家扶表揚年度自強家庭

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
北高雄家扶中心今年的「歲末寒冬暖流慈幼園遊會」在12月4日於大寮區和春技術學院登場。圖／讀者提供
北高雄家扶中心今年的「歲末寒冬暖流慈幼園遊會」在12月4日於大寮區和春技術學院登場。圖／讀者提供

北高雄家扶在地深耕服務35年，持續深入服務與陪伴的家庭計有2502戶，受扶助的兒童達4309人。每年年末最暖心的盛事，就是「歲末寒冬暖流慈幼園遊會」，邀請受助家庭齊聚，除了選出年度自強家庭給予鼓勵及表揚，也用歡樂的園遊會慰勞大人小孩一整年的辛苦，同時藉機為受助家庭募集資源，讓他們能吃飽、穿暖，充滿希望迎接歲末年終。

今年家扶選出十戶自強家庭楷模，在歲末園遊會公開表揚與鼓勵。其中有一位為母則強的媽媽，黃金妹女士，丈夫患有嚴重肝硬化，今年初打零工時又不慎自高處摔落，腦部重創；婆婆則分別於10年前、5年前兩度中風，靠復健才終於能走下床榻。

黃金妹女士有兩個小孩，分別就讀國三、小四，全家生計都仰賴他的約聘雇清潔工作。好在兩個孩子貼心又獨立，學習狀況不讓黃金妹操心，更會幫忙分擔家務，讓黃在命運接連的襲擊下，仍能挺身成為強壯的媽媽、一家的支柱。

另外一位林文洲先生，在經歷女友酗酒、吸毒後離家，拖著罹患癌症且因工脊椎受損的身體，獨自照顧3名非婚生子女。林文洲一度健康、經濟狀況陷入困境，但為了子女，沒有停下腳步繼續工作，一個人照顧家庭，如今3個寶貝女兒都已長大成人，他的生命態度成為孩子的榜樣，這次也獲選年度自強家庭。

「歲末寒冬暖流慈幼園遊會」是家扶中心每年的年末盛事，透過歡樂的氣氛、熱鬧的活動、精彩的表演撫慰每個家庭的辛勞，同時也會事前向大眾募集小家電、生活用品等當作摸彩獎品，聚集大眾力量，幫忙弱勢家庭改善生活。

今年的園遊會在12月4日於大寮區和春技術學院登場，主辦單位希望能為受助家庭籌募電風扇、好神拖、電鍋，以及民生物資，家扶中心吳瑞華主任也為這群受助的家庭親子們，誠摯向社會大眾呼籲，盼能募集2500份歲末好禮，為需要的家庭添一分入冬的暖意。有意共襄盛舉的民眾，可以撥打北高雄家扶聯絡電話：07-6213993。

家扶中心 弱勢家庭

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