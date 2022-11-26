屏東縣議員、鄉鎮市長當選名單
屏東縣議員當選名單：
第1選區12席（屏東市）：鄭清原無、蔣月惠無、 蔣家煌無、林明順無、張平原無、曾義雄國、黃明賢國、陳揚國、梁育慈民、蘇資婷國、方一祥民、李世斌民
第2選區8席（長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉）：盧文瑞無、吳亮慶民、陳明達民、王景山國、何春美國、宋麗華國、蘇孟婕無、葉明博無
第3選區10席（潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉）：潘連周無、利八魁民、徐榮耀國、林郁虹無、許馨勻國、陳志成無、李世淦國、洪明江民、吳慈慧國、陳宗廷無
第4選區8席（東港鎮、新園鄉、萬丹鄉）：周典論國、洪宗麒國、許展維民、劉孟君民、鄭張常敏無、郭再添無、方文正民、林蔡鳯梅無
第5選區4席（崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉）：周碧雲民、羅平道民、王啟敏國、黃盈裕無
第6選區3席（恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉）：潘芳泉民、盧玟欣國、張榮志國
第7選區1席（琉球鄉）：王薇茗無
第8選區1席（平地原住民）：潘翠雲國
第9選區1席（三地門鄉）：張利惠國
第10選區1席（瑪家鄉）：高惠芬國
第11選區1席（泰武鄉）：何長成無
第12選區1席（來義鄉）：越秋女無
第13選區1席（春日鄉）：周陳曉玟無
第14選區1席（獅子鄉）：李紀財國
第15選區1席（牡丹鄉）：林采穎國
第16選區1席（霧台鄉）：杜仁勇無
鄉鎮市長當選名單：
屏東市：周佳琪
潮州鎮：周品全
東港鎮：黃禎祥
恆春鎮：尤史經
萬丹鄉：李建霖
長治鄉：古佳川
麟洛鄉：鍾慶平
九如鄉：藍聰信
里港鄉：徐國銘
鹽埔鄉：呂家萱
高樹鄉：梁正翰
萬巒鄉：林國順
內埔鄉：鍾慶鎮
竹田鄉：吳振中
新埤鄉：潘和源
枋寮鄉：洪茂豐
新園鄉：方冠丁
崁頂鄉：廖國富
林邊鄉：鄭慶堂
南州鄉：劉美吟
佳冬鄉：賴文一
琉球鄉：陳國在
車城鄉：陳政雄
滿州鄉：古榮福
枋山鄉：羅金良
三地門鄉：車牧勒薩以．拉勒格安
霧臺鄉：巴正義
瑪家鄉：羅清仁
泰武鄉：潘明福
來義鄉：莊景星
春日鄉：沈秋花
獅子鄉：朱宏恩
牡丹鄉：潘壯志
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