屏東起風！潘孟安壓垮萬丹鄉長選舉 綠候選人要求驗票

屏東縣萬丹鄉長選舉大爆冷門，縣長潘孟安選前為退黨候選人簡天屏站台，與民進黨候選人李麗卿對打，選舉結果由無黨候選人李建霖勝出，簡、李兩人系出綠營都落選，李麗卿僅落後勝選的李建霖108票，開票後支持者群情沸騰，高呼：「驗票！」李麗卿表示，將與律師進一步研商，不排除要求驗票。

九合一大選今投開票，下午4點後，藍綠縣長候選人得票一路緊咬，兩陣營一再傳出「起風了起風了…！」雙方氣氛各有不同，有緊張有振奮，但縣長選票開完，更讓地方意外的竟是萬丹鄉長選舉。

民進黨在萬丹舉辦黨內初選，鄉代會主席簡天屏與代表李麗卿登記參選，李最後勝出獲提名，但簡堅持參選退黨。萬丹向被視為綠營鐵票區，簡、李兩人競選過程割喉廝殺，簡的宣傳看板有潘孟安同框，李則找縣長候選人周春米力薦，潘孟安在選前3周公開為簡站台，引發風暴。

今投票結果，簡天屏7904票、李麗卿8673票，另位無黨候選人李曜丞3549票，最後由被視為國民黨黨友的無黨候選人李建霖8781票勝出。

李麗卿陣營晚上開票過程中，一度以為勝選，還大放鞭炮慶祝，但最後卻被公所通知未當選，現場支持者爆氣大罵，痛斥：「都是潘孟安壓垮選舉，害民進黨丟了穩穩可當選的一席。」因與當選人僅差108票，支持者群情激憤要求驗票，李麗卿表示，陣營自行計票，廢票逾700多票，會再跟律師研議驗票細節，回應支持者訴求。