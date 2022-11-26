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三民、前新苓艱困選區新人突圍 意外擠下2現任議員

聯合報／ 記者蔡容喬林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市議員參選人陳若翠面臨藍綠新人夾殺，以1萬多票飲恨未能連任。本報資料照片，記者蔡容喬／攝影
國民黨高雄市議員參選人陳若翠面臨藍綠新人夾殺，以1萬多票飲恨未能連任。本報資料照片，記者蔡容喬／攝影

高雄市三民區此次選舉呈現13搶7激烈戰局，加上應選席次少掉一席，導致國民黨童燕珍、時代力量林于凱兩名現任議員落選。另外前金、新興、苓雅也是少掉一席的艱困選區，藍綠力推的新人許采蓁、湯詠瑜安全上壘，但卻擠掉了20年資深老將吳益政，以及國民黨現任議員陳若翠。

童燕珍是五連霸議員，長期關注教育、空汙等議題，本屆選舉三民區戰況激烈，藍綠現任議員都要爭取連任下，基層實力強的前民進黨議員林武忠也加入戰局，加上時代力量、基進、民眾等小黨新人來勢洶洶，讓童燕珍從一開始就陷入苦戰，最終難敵強敵環伺，以8千多票落選。

童燕珍晚間在臉書表示，20年政治生涯，她堅持在教育、文化領域深耕，也陪伴高雄走過進步的歷程。雖然即將離開議員的崗位，她將用別的方式繼續守護高雄，替社會大眾做事，感謝願意支持、給她每一票的支持者。會繼續堅持在教育、幼教領域為高雄出力，她永遠會是守護孩子們的「童阿姨」。

林于凱是高督盟評鑑連續七會期優質議員，處理了4000多件陳情案，跨區協助許多弱勢、基層勞工爭取權利。林于凱在臉書發文表示，感謝4年前市民給予機會，讓他以基層勞工身份進入議會，不管是市政質詢或陳情服務，跟團隊都以高標準自我要求，在親子、交通、勞工、環保、居住正義等領域努力，在時代力量只有一個人的高雄市議會下，發揮最大的在野監督力量。

林于凱表示，這次選舉並沒有獲得足夠市民的認同，沒有通過檢驗，他感到心疼，但也不喪志，4年經驗讓他有了完整歷練，會將經驗傳承給時力當選議員，讓台灣在地方政治的改革上一棒接一棒。「第三勢力的存在，在台灣政治上是無可或缺的力量」，會持續去協助具備監督能力的第三勢力，在台灣的發展。

在前新苓選區，國民黨現任議員陳若翠是2018年以新人之姿當選，4年來關注南高雄經濟、產業發展，監督市政、服務市民獲得肯定，此次選舉陳若翠面對民進黨力推新人湯詠瑜，又有前議長許崑源之女許采蓁強力競爭，強敵環伺下，即使選前包括羅志強、李四川屢次南下助選拉抬，但最後仍以1萬多票飲恨落選。

意外落馬的吳益政是議會老將，一直以來都有一群死忠支持者，他說，自己這次民調都算穩定，但因為減一席不敢掉以輕心，奮力衝刺到最後，且有不少人主動加入幫忙，「這些人都不是原先的同溫層，選票投出來真的讓人非常意外...也許是上天自有安排。」

吳益政說，目前還在安慰難過的支持者，接下來會先好好休息，因從大學畢業後就不曾停下腳步，先好好沉澱再想下一步。

20年資深議員吳益政本屆選舉以無黨籍參選，卻在藍綠夾殺下中箭落馬。記者徐白櫻／翻攝
20年資深議員吳益政本屆選舉以無黨籍參選，卻在藍綠夾殺下中箭落馬。記者徐白櫻／翻攝
童燕珍說，會繼續堅持在教育、幼教領域為高雄出力，永遠會是守護孩子們的「童阿姨」。圖／童燕珍臉書
童燕珍說，會繼續堅持在教育、幼教領域為高雄出力，永遠會是守護孩子們的「童阿姨」。圖／童燕珍臉書
林于凱表示，會將4年來的經驗分享傳承，協助第三勢力在台灣的發展。圖／林于凱臉書
林于凱表示，會將4年來的經驗分享傳承，協助第三勢力在台灣的發展。圖／林于凱臉書

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