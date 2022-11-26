高雄市原住民區長當選名單／3區被稱藍票倉 選舉結果竟全為無黨籍

高雄共有3處原住民自治區，這次桃源區區長候選人張志誠、杜司偉、謝正忠、賴金龍皆以無黨參選，4搶1最激烈；茂林區則由民進黨何忠勇、國民黨趙文耀，抗4年前以些微差距落敗的駱韋志；那瑪夏是現任代理區長孔賢傑較勁在該區擁有布農族紅利的孫榮貴，皆以無黨參選。

今天選舉結果揭曉，桃源區由曾任區代表的杜司偉當選；茂林區是駱韋志敗部復活成功；那瑪夏則由現任代理區長孔賢傑拿下，形同續任。

過去原民區被認為是藍營的大票倉，但從2018年開始，區長候選人大幅轉為無黨參選，代表國民黨僅謝英雄、宋能正2人，雙雙當選；今年帶黨參選則剩國民黨趙文耀、民進黨何忠勇，兩方力爭茂林區長，不料最終由無黨駱韋志殺出重圍。