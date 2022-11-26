屏東縣選舉即時開票／最激烈戰區兩樣情 藍拆粽迎好兆頭、綠等開票好緊張
屏東市長選舉藍綠緊咬，被視為屏東縣最激烈選區。國民黨候選人周佳琪陣營下午4點多開始抬出一箱箱剛起鍋的粽子，象徵當選好兆頭，周及前市長王進士已在競總等待各地回報票數；民進黨候選人李清聖競總則排出一排排紅椅，支持者陸續來到現場，陣營幕僚說，各地陸續回報票數，等著迎接好消息。
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周佳琪說，各地支持者已陸續報回開票結果，選情緊繃，但她心情篤定。支持者陸續送來開票民生物資，包括飲料、肉粽等，周佳琪還貼心幫小朋友開粽，象徵好兆頭。
李清聖本屆參選拿下4萬6038票，以45.26%得票率落敗。此次捲土重來，聲勢不弱，競總已布置好開票舞台，陸續有支持者到場關切選情，還有熱心支持者打電話詢問各地開票情形，不時傳出歡呼聲。
依選務作業流程，鄉鎮市長選票將待縣長選票開完再逐一計票，依藍綠兩陣營各自計票情形，兩陣營互有領先，仍未明顯拉開。
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