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2022神農市集上青農特產 農16森林公園登場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場，吸引許多民眾前來採買新鮮蔬果。記者劉學聖／攝影
由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場，吸引許多民眾前來採買新鮮蔬果。記者劉學聖／攝影

由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」今明兩天在農16特區凹子底森林公園登場，今天是投票日，許多民眾投完票後前來採買上青的新鮮蔬果，主辦單位表示，本次神農市集特地邀請高雄地區及其他中南部地區的眾多小農，展售各式種類的多樣化商品，並邀請台北米其林餐盤推薦餐廳的主廚，教導民眾如何料理出新形態蔬食料理，還有遊戲闖關與抽獎，街頭藝人表演、試吃展售會、滿額好禮贈等多樣活動，一開場就吸引許多民眾前來。

高市農業局表示，民眾在採購農產品時，除了要知道產品的新鮮度以外，更要知道每一項商品的產銷履歷及生成背景，所以這幾年不斷地推廣各項農特產品的專業認證及履歷追溯，就是要讓民眾能更清楚自己買了什麼、吃了甚麼，而最直接的方式就是舉辦一場讓民眾與在地小農都能面對面接觸的大型展售會；每一次的神農市集都匯集不同種類的農特產品：如大寮區農會的紅豆、阿蓮區農會的青蔬、燕巢區農會的芭樂、旗山區農會的香蕉、六龜區的梅製品展售期間也有多組不同風格的街頭藝人演出，用音樂、表演陪伴民眾一同渡過週末時光，還能免費品嘗季節特色農產的展售活動，邀請民眾一同試吃最鮮美的農產饗宴。

由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場，吸引許多民眾前來採買。記者劉學聖／攝影
由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場，吸引許多民眾前來採買。記者劉學聖／攝影
由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場。記者劉學聖／攝影
由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場。記者劉學聖／攝影
由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場，吸引許多民眾前來採買新鮮蔬果。記者劉學聖／攝影
由高雄市農業局所舉辦的「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場，吸引許多民眾前來採買新鮮蔬果。記者劉學聖／攝影
「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場，吸引許多民眾前來採買上青的新鮮蔬果。記者劉學聖／攝影
「2022神農市集」在農16特區凹子底森林公園登場，吸引許多民眾前來採買上青的新鮮蔬果。記者劉學聖／攝影

農會 產銷履歷 街頭藝人

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