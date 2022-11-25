潮澎遊、好生凍專區下殺5折年菜組合 今午限量開搶

選舉一過，農曆春節年菜大戰接著登場，澎湖風景區管理處「潮澎遊」行程預購數位平台再闢「好生凍」專區，今午3點祭出60份下殺5折的年菜、伴手禮組合供搶單，另釋出200張免運券，消費者先搶先贏。

澎管處今午偕在地商家在澎橙飯店舉辦一場澎湖海鮮年菜產品發表會，相關產品下殺5折優惠，限量開搶。澎管處副處長洪志光說，今年7月中旬成立澎湖觀光圈後，再創「潮澎遊」品牌，目前有70多家商家、80多種商品加入，配合過年，好生凍專區再邀25家、供應百餘種年菜及伴手禮等商品，進行優惠販售。

澎湖觀光圈餐飲組召集人謝玉玲特別表示，澎湖商家最大的痛點是運費占掉很大的成本，因此大家攜手成立「好生凍」平台，結合冷鏈系統及店到店機制，消費者24小時隨時可以取貨。既省掉運費，商品也能新鮮上桌。

這次「好生凍」推出的年菜商品，有比臉還大的砂鍋魚頭、南瓜海鮮痛風鍋、紫菜、貢丸、飛魚卵、香腸等備年菜，生的、熟的，甜的、鹹的一應俱全，只要掃碼上網搜尋「潮澎遊」、「好生凍」，下單就能新鮮直送。

澎管處表示，好生凍專區嚴選的海鮮年菜組合、包括「信興海產」南瓜海鮮痛風鍋；「典醬家」海鮮砂鍋魚頭、鮮甜燒煎小管，「花格水產」天然養殖的各式海鮮，「楊媽媽手作」飛魚卵香腸，「黑潮」海菜抓餅、「花菜干」出品的花枝墨魚丸及「澎湖伯」X0千貝醬鮮肉包、手工水餃，「掌上明珠」以澎湖紅礸石仙人掌果製成的特色飲品及菜瓜布蛋糕等，選擇多元。

潮澎遊行程預購數位平台網址：https://activitv.penghu-nsa.gov. tw