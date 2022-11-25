民進黨新潮流高雄新人各擁吸票利器 要拚到最後一刻

民進黨新潮流此次在高雄市議員推出7名新人參戰，清一色是六、七年級生，雖有不錯聲量，但新人普遍缺乏基本盤，最後關頭，有人找父親陪催票，有人邀來陳其邁兒子、分身助攻，全力固票、拉票。

民進黨在前金、新興、苓雅選區新人湯詠瑜是律師出身，她父親、高雄市前副市長湯金全也是律師，父女倆今天一起穿律師袍站街頭催票，也拍攝宣傳影片，以感性口吻推薦女兒。

湯金全說，他很早便參與黨外運動、走上街頭，律師使命有三，要保障人權、實現社會正義、發揚民主法治。他說，女兒提到想回鄉服務時，他內心有些不捨，「台北的律師是穿皮鞋的，來這裡是要打赤腳的」，對女兒想為社會奉獻的精神感欣慰，更叮囑女兒「不用賺太多錢，可以替社會做一些事，比賺大錢更有意義！」

湯詠瑜提到，父親是她政治啟蒙老師，陪著父親走過那些為民主法治、為勞工權益發聲的日子，很清楚民主火把是一棒傳一棒，因此她挺身而出。

選戰進入尾聲，高雄市長陳其邁要當電力十足母雞，即使從早衝到晚，時間還是不夠用，他人偶分身「陳小邁」、兒子陳政通分別前往大岡山及鳳山選區，馳援民進黨提名且首次參選的陳慶鴻、蘇致榮，力拚議會過半。

陳慶鴻說，他是民進黨在大岡山提名的議員候選人中，知名度較低、選情相對危急者，最後時刻搶不到市長本尊，至少搶到了市長分身「陳小邁」來打氣，搶救最資深的新人。陳也說，「雖然我卡憨慢講話，但我做事真的很實在！」

壘球國手蘇致榮此次投入鳳山區市議員選戰，他之前曾在運發局服務，協助擘劃國民運動中心政策。鮮少露面的陳其邁兒子陳政通將今年輔選處女秀獻給蘇致榮，昨晚陪同車隊掃街。陳政通在美國讀碩士，近期回台挺父親，也幫忙當父親分身。陳政通話不多，但應對有禮，由於鮮少曝光，選民對他有許多好奇。

鳳山區是高雄市人口之最，應選8席議員，藍綠及第三勢力都全力進攻。蘇致榮說，今年選情非常激烈，人人喊搶救，新人基礎較差，需要選民給機會，讓他們能進議會一展熱忱及專業。