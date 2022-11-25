搶搭世足熱潮 台開風獅爺辦小小足球員PK射門賽

4年一度的世界盃足球賽於近日開踢，台開風獅爺商店街也搭上這股熱潮，共舉辦三場《小小足球員PK射門賽》，首場將在11月27日登場，另外12月3日及12月17日的下午3點半至5點，在風獅爺商店街戶外廣場舉行，歡迎小朋友踴躍報名參賽，可獲得多樣超值好禮。

台開風獅爺商店街表示，家長可憑全館不限金額發票或金獅影城電影票根(發票或票根日期11月18日起)，限12歲以下幼童報名參加；為鼓勵幼童參加足球比賽活動，準備獎品第一名【小米手環6】，第二名【NBA球帽】，第三名【金獅影城電影票】，及參加獎【璞之鍋肉盤兌換券】，以安全、有趣為核心的足球射門賽，也讓這項全世界風行的運動項目，藉由大手拉小手的方式增進親子關係。

據了解，近3年受疫情影響，台開風獅爺商店街希望藉由舉辦更多戶外活動，讓大家盡情享受活力無限的健康生活。台開風獅爺商店街擁有室內小至10坪大至500坪的商業空間與戶外園區，適合各項休閒創業的地方創生工作者及團體一起進駐，更擁有多元硬體資源及園區內卡士達創業中心的軟體資源，讓有心投入休閒創業的業者，提供更多經營模式與行銷策略。

台開風獅爺商店街表示，戶外活動仍可能因天氣因素而調整。提醒參加的家長及幼童，進行活動時務必注意自身安全及補充水分，運動前應充分暖身及穿著合適的服裝，盡情地享受足球運動帶來的樂趣。報名資訊請至風獅爺商店街FB粉絲專頁或電話洽詢0800-586-188報名。