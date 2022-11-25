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清除豬瘟將停打疫苗 高市府籲養豬戶勿私打

中央社／ 高雄25日電

高雄市動物保護處今天表示，配合中央推動「豬瘟清除計畫」，預計明年1月起，所有肉豬及初生仔豬將停止施打豬瘟疫苗，呼籲養豬戶屆時勿私打疫苗及囤積疫苗。

高雄市動物保護處今天新聞稿表示，繼2020年撲滅口蹄疫後，高雄市動保處持續配合中央推動「豬瘟清除計畫」，預計自明年1月起，全國所有肉豬及初生仔豬停止施打豬瘟疫苗、7月起養豬場將全面拔針。

動保處表示，明年1月停打豬瘟疫苗政策施行後，養豬戶切勿私打疫苗及囤積疫苗。若於停打疫苗1年內無疫情發生，即可向世界動物衛生組織（WOAH）申請為非疫區國家，並可使國產生鮮豬肉進軍國際市場，增進養豬產業收益。

動保處長葉坤松說，國際間豬隻重大疫情頻傳，除非洲豬瘟外，豬隻口蹄疫及豬瘟等疫病仍持續發生。呼籲養豬相關業者應持續強化畜牧場自主生物安全措施、嚴格落實門禁管制，才能真正抵禦病原入侵。

動保處指出，傳統豬瘟又稱豬瘟、經典豬瘟或古典豬瘟，是高度傳染性疾病，台灣雖為豬瘟疫區，但自2006年迄今已無發生豬瘟確診案例。農委會防檢局去年展開哨兵豬監測計畫，以逐步停打疫苗方式監測各養豬場環境是否受感染。

動保處配合中央推動哨兵豬監測計畫，擇定轄內部分養豬場進行監測，上半年13場、下半年12場，共計975頭次豬隻，目前採樣檢體經送驗結果均為陰性，顯示環境並無豬瘟病毒存在。

養豬場 非洲豬瘟

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