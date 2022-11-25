高市三民區選戰艱困 小黨、無黨候選人倒數時刻紛催票

高雄市三民區在本屆選舉中，與前金、新興、苓雅區同樣少掉一席議員席次，形成13搶7的艱困局面，小黨、無黨陷入苦戰。

民眾黨市議員候選人李佳玲在選戰倒數時刻打出「柯粉牌」，由台北市長柯文哲錄製支持影片，要大家「支持柯文哲、票投李佳玲」，無黨籍候選人陳建良則找來立委林靜儀、滅火器主唱楊大正力挺，向選民推薦優秀年輕政治工作者返鄉服務。

李佳玲在2020年立委選舉以素人身分代表民眾黨參選，初試啼聲就拿下2萬多票的亮眼成績，帶著柯文哲在高雄三民區子弟兵的身分蹲點經營，長期關懷弱勢族群、心繫婦幼和長輩權益、研究道路平權、傳統市場優化、商圈活絡計畫等。訴求打破金錢選舉的她，不用宣傳車隊、不發選舉文宣，在競爭激烈的候選人中略顯低調。

李佳玲日前在臉書發文，抨擊近來選區現任議員候選人中，8人中有6人喊出「搶救」，直言是「對於選民的情緒勒索」。李佳玲說，台灣民主政治選舉，是要人民選賢與能，不是選病人，「選舉選到需要搶救，是因為你們四年時間混過去了，對自己心虛的喊話嗎？」如果4年來用心監督市政，做好地方服務，選民自然支持，何必搶救呢？

這次市議員選舉，我要請各位鄉親，支持她！

另名三民區市議員候選人陳建良，雖以無黨籍參選，但過去擔任林靜儀、陳柏惟重要幕僚的專業表現獲得肯定，不僅陳柏惟多次來站台、陪同車掃及市場拜票，展現戰友情誼，林靜儀及楊大正也在選前最後一刻透過影片加持，的支持，紛紛稱讚陳建良是優秀且有熱情的年輕政治工作者。

林靜儀在影片中提到，陳建良過去在中二選區經營有成，在立委補選期間是自己得力的幕僚團隊，雖然覺得這樣的政治人才離開團隊非常可惜，但陳建良對故鄉有使命感，希望這份服務熱誠能獲得選民認同，轉換成實質改變的力量。