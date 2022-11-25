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高市三民區選戰艱困 小黨、無黨候選人倒數時刻紛催票

聯合報／ 記者蔡容喬／即時報導
民眾黨高市三民區市議員候選人李佳玲（右）有台北市長柯文哲（左）相挺。圖／李佳玲臉書
民眾黨高市三民區市議員候選人李佳玲（右）有台北市長柯文哲（左）相挺。圖／李佳玲臉書

高雄市三民區在本屆選舉中，與前金、新興、苓雅區同樣少掉一席議員席次，形成13搶7的艱困局面，小黨、無黨陷入苦戰。

民眾黨市議員候選人李佳玲在選戰倒數時刻打出「柯粉牌」，由台北市長柯文哲錄製支持影片，要大家「支持柯文哲、票投李佳玲」，無黨籍候選人陳建良則找來立委林靜儀、滅火器主唱楊大正力挺，向選民推薦優秀年輕政治工作者返鄉服務。

李佳玲在2020年立委選舉以素人身分代表民眾黨參選，初試啼聲就拿下2萬多票的亮眼成績，帶著柯文哲在高雄三民區子弟兵的身分蹲點經營，長期關懷弱勢族群、心繫婦幼和長輩權益、研究道路平權、傳統市場優化、商圈活絡計畫等。訴求打破金錢選舉的她，不用宣傳車隊、不發選舉文宣，在競爭激烈的候選人中略顯低調。

李佳玲日前在臉書發文，抨擊近來選區現任議員候選人中，8人中有6人喊出「搶救」，直言是「對於選民的情緒勒索」。李佳玲說，台灣民主政治選舉，是要人民選賢與能，不是選病人，「選舉選到需要搶救，是因為你們四年時間混過去了，對自己心虛的喊話嗎？」如果4年來用心監督市政，做好地方服務，選民自然支持，何必搶救呢？

這次市議員選舉，我要請各位鄉親，支持她！

另名三民區市議員候選人陳建良，雖以無黨籍參選，但過去擔任林靜儀、陳柏惟重要幕僚的專業表現獲得肯定，不僅陳柏惟多次來站台、陪同車掃及市場拜票，展現戰友情誼，林靜儀及楊大正也在選前最後一刻透過影片加持，的支持，紛紛稱讚陳建良是優秀且有熱情的年輕政治工作者。

林靜儀在影片中提到，陳建良過去在中二選區經營有成，在立委補選期間是自己得力的幕僚團隊，雖然覺得這樣的政治人才離開團隊非常可惜，但陳建良對故鄉有使命感，希望這份服務熱誠能獲得選民認同，轉換成實質改變的力量。

楊大正回憶兩人過去在選戰中認識的情誼，他表示，自己這幾年搬回故鄉高雄生活，完全可以理解陳建良想要為故鄉奮鬥的心情，也拜託鄉親留一票給陳建良，讓擁有10多年政治專業經驗、深愛故鄉的年輕人留下來為高雄打拚。

滅火器主唱楊大正呼籲選民讓陳建良這位優秀年輕的政治工作者留在高雄打拚。圖／陳建良提供
滅火器主唱楊大正呼籲選民讓陳建良這位優秀年輕的政治工作者留在高雄打拚。圖／陳建良提供
李佳玲在臉書貼文抨擊，現任市議員喊「搶救」是對選民情緒勒索。圖／李佳玲臉書
李佳玲在臉書貼文抨擊，現任市議員喊「搶救」是對選民情緒勒索。圖／李佳玲臉書
立委林靜儀（左）選前透過影片推薦無黨籍三民區市議員候選人陳建良（右）。圖／陳建良提供
立委林靜儀（左）選前透過影片推薦無黨籍三民區市議員候選人陳建良（右）。圖／陳建良提供

林靜儀 高雄市選舉 2022大選

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