搶返鄉投票 澎湖「南海之星」候船站擠爆！

明天是投票日，澎湖不少旅外鄉親趕回七美、望安等家鄉，今早將「南海之星」候船站擠得水洩不通，有民眾嘆，交通不便是澎湖人宿命，趕早前往拜票的縣長候選人葉竹林批，排隊搶票情形跟40年前一樣，都沒有改進。澎湖縣公共車船管理處解釋，是因選舉敏感，為恐有人介入操作，因此改為排隊買票，才造成候船站爆棚。

今年一早8點多，「南海之星」候船站就擠滿返鄉人潮，提著大包小包行李要搭船，不只將渡船站擠爆，人潮還溢出站外，大排長龍。其中固定航班281個座位已客滿，民眾排隊搶加開班次，場面不輸年輕人搶買明星演唱會情形。

無黨籍縣長葉竹林一早就前往「南海之星」向返鄉人潮拜票，看到人潮擠爆，表示非常痛心。他說這種情境跟他15歲時離鄉背井到高雄讀書就業，逢年過節要返鄉的情形一樣，一票難求，當時他得拿小板凳排隊通宵，才候補到4張機票，批現任主政者當了12年縣長，難道讓親過這種生活？

葉也拿航行台澎間的台華輪為例，指造新船一搞多年，就是藍綠惡鬥的結果，讓澎湖鄉親飽嘗交通不便的苦果。

一名民眾指因親戚選鄉代，特地回來幫忙，特定節慶或投票日排隊搶票，其實已是澎湖離島的日常。另名鄭先生說，他8點多就到場排隊，1個多小時還沒輪到買票。

澎湖縣公共車船處長馬金足表示，今年除9點30分固定開航的南海之星2號，可搭載281人外，也啟動開口契約船，加開「海有」、「海安」等3艘交通船，總共載運507人返回七美及望安離島。明天投票日依舊有加開班次待命，7點30分開放賣票。