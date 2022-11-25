聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶返鄉投票 澎湖「南海之星」候船站擠爆！
明天是投票日，澎湖不少旅外鄉親趕回七美、望安等家鄉，今早將「南海之星」候船站擠得水洩不通，有民眾嘆，交通不便是澎湖人宿命，趕早前往拜票的縣長候選人葉竹林批，排隊搶票情形跟40年前一樣，都沒有改進。澎湖縣公共車船管理處解釋，是因選舉敏感，為恐有人介入操作，因此改為排隊買票，才造成候船站爆棚。
今年一早8點多，「南海之星」候船站就擠滿返鄉人潮，提著大包小包行李要搭船，不只將渡船站擠爆，人潮還溢出站外，大排長龍。其中固定航班281個座位已客滿，民眾排隊搶加開班次，場面不輸年輕人搶買明星演唱會情形。
無黨籍縣長葉竹林一早就前往「南海之星」向返鄉人潮拜票，看到人潮擠爆，表示非常痛心。他說這種情境跟他15歲時離鄉背井到高雄讀書就業，逢年過節要返鄉的情形一樣，一票難求，當時他得拿小板凳排隊通宵，才候補到4張機票，批現任主政者當了12年縣長，難道讓親過這種生活？
葉也拿航行台澎間的台華輪為例，指造新船一搞多年，就是藍綠惡鬥的結果，讓澎湖鄉親飽嘗交通不便的苦果。
一名民眾指因親戚選鄉代，特地回來幫忙，特定節慶或投票日排隊搶票，其實已是澎湖離島的日常。另名鄭先生說，他8點多就到場排隊，1個多小時還沒輪到買票。
澎湖縣公共車船處長馬金足表示，今年除9點30分固定開航的南海之星2號，可搭載281人外，也啟動開口契約船，加開「海有」、「海安」等3艘交通船，總共載運507人返回七美及望安離島。明天投票日依舊有加開班次待命，7點30分開放賣票。
針對外界批評，每到投票日搭船就碰上排隊搶票的不便，馬金足解釋，由於選舉敏感，擔心民代介入操作票務，因此南海之星等船班採取排隊售票機制，以防萬一，因此才發生排隊候船情形，但公共車船管理處一定會完全輸運完旅次，現場也加派人力管控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言