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高雄3館院12月聯合推出精彩強片 得獎作品一次體驗

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「一家子兒咕咕叫」劇照。圖／高雄市文化局提供
「一家子兒咕咕叫」劇照。圖／高雄市文化局提供

高雄市電影館、內惟戲院與VR體感劇院，12月聯合推出精彩強片，從59屆金馬得獎電影到2022雄影VR大獎作品，滿足影迷所有需求。選映金馬強片包括：59屆最佳劇情片獎《一家子兒咕咕叫》；「最佳導演獎」《哈勇家》，以及紀錄片《神人之家》，與代表新加坡角逐奧斯卡的《花路阿朱媽》。11月29日全面開賣。

12月「雙重經典」影展獨家在內惟藝術中心─內惟戲院放映，特別選輯高雄影迷期盼已久、日本電影大師伊丹十三一鳴驚人的雙片代表作，《葬禮》與《蒲公英》聯映。高雄最受歡迎的VR展演場館「VR體感劇院」，推出2022雄影得獎作品精選，包括獲得「VR沉浸體驗獎」的《牛男的迷宮》、「VR評審團特別提及獎」《廣場物語》等片。

高雄市電影館12月藝術院線，59屆金馬系列選片包括獲得「國際影評人費比西獎」、「最佳劇情片獎」的《一家子兒咕咕叫》。由《川流之島》詹京霖執導，描述以賽鴿維生的家庭面臨失衡的風暴，視帝游安順與視后楊麗音大飆演技，新銳演員胡智強也憑此片拿下金馬「最佳新演員獎」。《哈勇家》獲得金馬「最佳導演獎」、「最佳女配角獎」，描寫三代同堂的泰雅家庭生活，展現獨特幽默與情感。

另外還選映紀錄片《神人之家》，獲得2022台北電影獎百萬首獎，也入圍金馬多項獎項，導演盧盈良離家20年後，返鄉與原生家庭和解的過程，真摯感人。《憂鬱之島》由陳梓桓執導，藉三位不同年代的角色，紀實與劇情間流動的影像，編織出一幅動盪時代格局的電影。《花路阿朱媽》由何書銘執導，電影中癡迷韓劇的新加坡大媽，期待已久的韓國旅行陰錯陽差變成烏龍冒險，卻因此踏上自我覺醒之路。

內惟藝術中心內惟戲院12月獻映「雙重經典：伊丹十三」影展，選播其生平最重要兩部經典，包括以51歲之姿初執導演筒就一鳴驚人的作品《葬禮》，以及將「食色性也」發揮極致的拉麵西部片《蒲公英》。

VR體感劇院11月25日起獨家選映雄影得獎名作。獲得2022高雄電影節「VR沉浸體驗獎」的《牛男的迷宮》，改編自希臘神話，觀眾不僅要協助主角逃離「移動迷宮」，還得幫助他們逃離被迫註定的千年宿命。在2022雄影獲得「VR評審團特別提及」的《廣場物語》，身在其中像參與一場人類文明史演進。同樣入選2022雄影的《極限攀登：阿爾卑斯》，主角是被譽為全球最狂攀岩家的艾力克斯霍諾德，作品記錄他無繩獨攀阿爾卑斯山。

「葬禮」劇照。圖／高雄市文化局提供
「葬禮」劇照。圖／高雄市文化局提供
「花路阿朱媽」劇照。圖／高雄市文化局提供
「花路阿朱媽」劇照。圖／高雄市文化局提供

紀錄片 金馬獎 電影

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