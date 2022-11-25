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最後倒數！基進高雄候選人打市長牌、推越南文宣催票

聯合報／ 記者蔡容喬／即時報導
台灣基進左楠區候選人陳子瑜宣傳車上午跟在市長陳其邁車隊後方車掃。記者林巧璉／攝影
台灣基進左楠區候選人陳子瑜宣傳車上午跟在市長陳其邁車隊後方車掃。記者林巧璉／攝影

選戰倒數計時，台灣基進各區市議員候選人張婷婷、楊佩樺、李雨蓁等打出「市長牌」，陸續派出「邁邁市長的分身」、Ｑ版「陳小邁」搶票衝刺；陳其邁車隊上午在楠梓區進行車掃，台灣基進左楠區候選人陳子瑜宣傳車也跟在後方向民眾拜票。

此外，鳳山區候選人李雨蓁選前一天還推出越南文版本的搶救文宣，向新住民族群催票爭取支持。

台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社候選人張婷婷上午與「陳小邁」，以及當地大灣里里長謝瑋原一同站路口，張婷婷說，選前最後一天非常感謝「陳小邁」的陪伴，過去市長兩年拼四年，如今更是超級母雞，一個人當多個用，就算是分身也受到市民喜愛。

張婷婷說，自己在2年前罷韓運動結束後，開始準備投入選舉，期待為家鄉改變盡一份力，對於高雄在陳其邁市長治理下的進步很有感。她是運動員出身，就算是看起來最「個人」的馬拉松、短跑選手，背後也都有許多運動醫學等團隊的付出，顯示好表現需要團隊合作，呼籲支持陳其邁市長，也要支持堅定高雄立場的台灣基進，一起努力讓高雄「走到飛」。

李雨蓁則在選前一天積極拓展不同族群的票源，推出越南文版本的搶救文宣，呼籲來自越南的新住民、新台灣人們，「支持最關心婦女、照顧兒童、疼惜長輩的優質人選」。李雨蓁表示，鳳山是高雄越南籍新住民最多的行政區，台灣是一個多元族群社會，她希望照顧到每個族群的生活權益，而台灣新住民組成又多半是婦女，在族群與性別的雙重弱勢下，需要更多人一同關注。

李雨蓁說，未來如成功進入市議會，將提出相關政策，，如政府機關的相關公告都應該翻譯成多元語言，並提供生活與職涯的多元協助管道外，也應該促進更多新住民投入公共參與，讓高雄成為族群共榮的宜居城市。

台灣基進林園大寮市議員候選人楊佩樺有「邁邁市長的分身」陪伴車掃。圖／台灣基進提供
台灣基進林園大寮市議員候選人楊佩樺有「邁邁市長的分身」陪伴車掃。圖／台灣基進提供
台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員候選人張婷婷與陳其邁分身「陳小邁」站路口，爭取選民支持。圖／台灣基進提供
台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員候選人張婷婷與陳其邁分身「陳小邁」站路口，爭取選民支持。圖／台灣基進提供
台灣基進鳳山區候選人李雨蓁選前一天推出越南文版本的搶救文宣，向新住民族群催票。圖／台灣基進提供
台灣基進鳳山區候選人李雨蓁選前一天推出越南文版本的搶救文宣，向新住民族群催票。圖／台灣基進提供

新住民 台灣基進 2022大選 高雄市選舉

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