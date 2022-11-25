最後倒數！基進高雄候選人打市長牌、推越南文宣催票

選戰倒數計時，台灣基進各區市議員候選人張婷婷、楊佩樺、李雨蓁等打出「市長牌」，陸續派出「邁邁市長的分身」、Ｑ版「陳小邁」搶票衝刺；陳其邁車隊上午在楠梓區進行車掃，台灣基進左楠區候選人陳子瑜宣傳車也跟在後方向民眾拜票。

此外，鳳山區候選人李雨蓁選前一天還推出越南文版本的搶救文宣，向新住民族群催票爭取支持。

台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社候選人張婷婷上午與「陳小邁」，以及當地大灣里里長謝瑋原一同站路口，張婷婷說，選前最後一天非常感謝「陳小邁」的陪伴，過去市長兩年拼四年，如今更是超級母雞，一個人當多個用，就算是分身也受到市民喜愛。

張婷婷說，自己在2年前罷韓運動結束後，開始準備投入選舉，期待為家鄉改變盡一份力，對於高雄在陳其邁市長治理下的進步很有感。她是運動員出身，就算是看起來最「個人」的馬拉松、短跑選手，背後也都有許多運動醫學等團隊的付出，顯示好表現需要團隊合作，呼籲支持陳其邁市長，也要支持堅定高雄立場的台灣基進，一起努力讓高雄「走到飛」。

李雨蓁則在選前一天積極拓展不同族群的票源，推出越南文版本的搶救文宣，呼籲來自越南的新住民、新台灣人們，「支持最關心婦女、照顧兒童、疼惜長輩的優質人選」。李雨蓁表示，鳳山是高雄越南籍新住民最多的行政區，台灣是一個多元族群社會，她希望照顧到每個族群的生活權益，而台灣新住民組成又多半是婦女，在族群與性別的雙重弱勢下，需要更多人一同關注。