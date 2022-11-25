屏東2例流感併發重症未打流感疫苗 施打疫苗提升保護力

屏東縣府衛生局指出，本周通報2例流感重症確診病例，分別是58歲及88歲女性，皆有高血壓、糖尿病等慢性病史，過去一年未接種流感疫苗，因出現呼吸困難、發燒症狀就醫並通報，檢驗確認皆感染A型H3流感病毒，研判為流感併發重症。呼籲民眾施打疫苗提升保護力。

衛生局指出，依據疾管署監測資料，近期國內社區流感病毒活動度上升，全國流感併發重症已有9例（屏東2例），檢出以A型H3N2為主，另門急診類流感就診人次亦增加，國內流感社區感染持續攀升。

鑒於長照機構人口較為密集且多為抵抗力較弱之長者，提醒機構應落實健康監測及症狀通報，加強宣導工作人員、住民及訪客應落實戴口罩、勤洗手及咳嗽禮節等措施，有發燒或呼吸道症狀者禁止探訪。

衛生局指出，流感高風險群一旦感染流感病程演變相當快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，若出現前述症狀請務必盡速就醫。

衛生局指出，接種疫苗是預防流感最有效方法，今年公費流感疫苗11月1日已經開放50歲以上民眾皆可施打，另第一階段對象也包括：學齡前幼兒以及高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群。截至11月22日屏東縣接種約18萬2196劑，65歲以上長者接種率45.4%，幼兒接種率僅41.7%，低於全國平均的49.6%及50.7%，籲請符合公費條件者盡速接種，長照機構請及早安排住民接種流感疫苗，以提升保護力，維護長者及高風險族群健康。

衛生局提醒，民眾落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，若有類流感症狀，應盡速就醫，降低病毒傳播及發展為重症的機會。同時提醒民眾確診解除隔離後，完成自主健康管理且症狀明顯緩解，經過醫師評估同意後即可接種流感疫苗，流感疫苗可與新冠疫苗同時施打，疫苗有保護，防護更升級。