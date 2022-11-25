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陳其邁家人扮母雞分身 兒子陳政通陪議員張漢忠掃街
選戰進入最後衝刺階段，爭取連任的高雄市長陳其邁行程滿檔，過去少露面的太太吳虹、兒子陳政通這幾天陸續出動，擔任陳其邁分身助選。
陳政通繼24日晚間首度陪同鳳山議員候選人蘇致榮車隊掃街，25日上午再度現身鳳山另名議員張漢忠服務處，展開3小時車掃。陳政通面對鏡頭顯得有些靦腆，表示這兩天來幫鳳山區的議員，爸爸太忙抽不出時間，所以派他來出任務。
赴美求學的陳政通在投票前夕投入輔選，他表示，看議員們掃街真的很辛苦；媒體問他有沒有幫爸爸加油打氣？都講什麼內容？陳政通說，在家會跟爸爸講，「不過他很忙，他心裡知道」；對於這次家人總動員幫忙輔選，陳政通則說「爸爸太忙，沒辦法，抽不出時間」。上午掃街行程結束後，陳政通也會出席晚間陳其邁在鳳山競總舉辦的選前之夜。
張漢忠說，很感謝陳政通來幫忙輔選固票，他體力跟別人不同，車掃3小時、走路拜票4小時都不要緊，相信少年人也拚不過，服務精神獲選民肯定，希望民眾能支持漢忠在鳳山關鍵一席進議會，也幫市長陳其邁拚議會過半。
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