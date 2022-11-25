沒母雞的選前之夜 小黨候選人靠創意搶曝光迎接投票日

選戰倒數24小時，各黨各派陸續歸隊就選戰位置，更聚焦在壯大氣勢凝聚支持的重頭戲「選前之夜」；相較之下沒有母雞的小黨，只能各自發揮創意，來爭取曝光，其中，時代力量高雄市左楠區候選人鄭侑青決定在楠梓舉辦溫馨小舞會，與支持者迎接投票日到來。

33歲鄭侑青是左楠區最年輕的候選人，本身熱愛運動，2022蓮池潭國際鐵人三項競賽獲得分組第三名；日前2022富邦馬拉松變裝遊行，她也穿著恐龍裝現身現身，也曾穿該裝扮站路口。

鄭侑青投入市議員選戰，遭遇競選海報遭竊、放在車內的1萬8600元現金被人搜刮，外出時，愛車「傳奇小藍」還不慎與騎士發生擦撞，該騎士還一度因傷送進加護病房。

盡管衰事連連，她仍樂觀應對，甚至還拍攝25秒「候選人典型行程之一」的站路口短片，還自嘲「站第一百次，都沒人在乎」。

此外，鄭侑青的政見包含運動賽事秀城市，為了實踐這項政策，更身體力行從10月27日每天晨跑，到選前一天，更藉跑步路徑來替左楠區現有道路進行人行道健檢。

這項計畫，無論晴天雨天鄭侑青都沒停歇，也積極在晨跑時爭取曝光與支持；另外小黨相較其他大黨，缺乏資源舉辦大規模選前之夜，但她也決定與競選團隊，今晚一同在楠梓區後昌路765號舉辦一場非典型選前之夜。

談到選前之夜的內容，鄭侑青說，不會硬要喊凍蒜，要走偏溫馨形式，以喜樂及期待政治能帶來改變的心，來迎接投票日到來。