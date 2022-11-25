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陳其邁分身助選 醫師妻替高雄左楠同黨候選人路口輔選
投票倒數不到24小時，高雄市長陳其邁妻子吳虹近日也化身助選員，替市議員輔選；這屆第四選區左楠區市議員參選爆炸，多達20人搶9席，藍綠陣營密集車掃，顯見選情激烈；民進黨候選人李雅慧爭取連任，趕在車掃前，由吳虹陪同站路口拜票，把握最後曝光時機，爭取支持。
日前國民黨高雄市長候選人柯志恩的女兒亮相，獲好評；家人助選也成為選戰倒數的焦點；陳其邁妻子吳虹，23日陪同黨高市小港前鎮區議員候選人黃雍琇車掃；今天上午7時10分，則到左營區與李雅慧站路口助選。
站路口時，吳虹說，本身住左營，同時也力薦在地李雅慧，還說她是公民團體推薦的好議員，更關心弱勢也重視下一代教育，也盼下個四年能與其邁市長繼續打拚。
身為市長妻子吳虹本身相當低較，鮮少露面，過去2018年選舉曾拍短片挺丈夫，2020年出席市長補選就職典禮；昨天陳其邁受訪時也說，剩下幾天的時間，妻子會陪一些比較需要再加把勁努力的新人，陪他們車掃或助選。
此外，吳虹陪同李雅慧站路口前夕，還有一段意外插曲；同選區時代力量候選人鄭侑青為拚選戰，執行30天左楠晨跑計畫，恰逢今天最後一天，路過該路口，兩陣營僅擦肩而過，鄭也揮手向對方喊「加油」。
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