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陳其邁分身助選 醫師妻替高雄左楠同黨候選人路口輔選

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
時代力量高雄市左楠區市議員候選人鄭侑青，執行左楠晨跑計畫，恰巧經過該路口。記者陳弘逸／攝影
時代力量高雄市左楠區市議員候選人鄭侑青，執行左楠晨跑計畫，恰巧經過該路口。記者陳弘逸／攝影

投票倒數不到24小時，高雄市長陳其邁妻子吳虹近日也化身助選員，替市議員輔選；這屆第四選區左楠區市議員參選爆炸，多達20人搶9席，藍綠陣營密集車掃，顯見選情激烈；民進黨候選人李雅慧爭取連任，趕在車掃前，由吳虹陪同站路口拜票，把握最後曝光時機，爭取支持。

日前國民黨高雄市長候選人柯志恩的女兒亮相，獲好評；家人助選也成為選戰倒數的焦點；陳其邁妻子吳虹，23日陪同黨高市小港前鎮區議員候選人黃雍琇車掃；今天上午7時10分，則到左營區與李雅慧站路口助選。

站路口時，吳虹說，本身住左營，同時也力薦在地李雅慧，還說她是公民團體推薦的好議員，更關心弱勢也重視下一代教育，也盼下個四年能與其邁市長繼續打拚。

身為市長妻子吳虹本身相當低較，鮮少露面，過去2018年選舉曾拍短片挺丈夫，2020年出席市長補選就職典禮；昨天陳其邁受訪時也說，剩下幾天的時間，妻子會陪一些比較需要再加把勁努力的新人，陪他們車掃或助選。

此外，吳虹陪同李雅慧站路口前夕，還有一段意外插曲；同選區時代力量候選人鄭侑青為拚選戰，執行30天左楠晨跑計畫，恰逢今天最後一天，路過該路口，兩陣營僅擦肩而過，鄭也揮手向對方喊「加油」。

高雄市長陳其邁妻子吳虹今天上午在左營區替候選人李雅慧站路口助選。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁妻子吳虹今天上午在左營區替候選人李雅慧站路口助選。記者陳弘逸／攝影
時代力量高雄市左楠區市議員候選人鄭侑青，執行左楠晨跑計畫，恰巧經過該路口。記者陳弘逸／攝影
時代力量高雄市左楠區市議員候選人鄭侑青，執行左楠晨跑計畫，恰巧經過該路口。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁妻子吳虹今天上午在左營區替候選人李雅慧站路口助選。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁妻子吳虹今天上午在左營區替候選人李雅慧站路口助選。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁妻子吳虹今天上午在左營區替候選人李雅慧站路口助選。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁妻子吳虹今天上午在左營區替候選人李雅慧站路口助選。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁妻子吳虹今天上午在左營區替候選人李雅慧站路口助選。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁妻子吳虹今天上午在左營區替候選人李雅慧站路口助選。記者陳弘逸／攝影

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