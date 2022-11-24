小港區貨櫃車專用道112年底完工 紓解洲際貨櫃中心壅塞

為降低國道7號開通前的洲際貨櫃中心啟用後車輛壅塞問題，高雄市工務局今天舉行洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程動土典禮，完工後將提供大貨車專用道配置，維持客貨分流，滿足高雄港貨櫃運輸短期與中期需求，減少貨櫃車行駛進入市區道路，提高行車安全及生活品質。

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫（第七貨櫃中心）將於112年中旬陸續啟用，營運後將帶來繁忙車流。高市府與中央展開超前規畫，在國道7號高雄路段尚未完工前，即透過「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」，構築安全便利的貨櫃車專用道聯外路網。

高市副市長林欽榮、交通部航港局副局長劉志鴻及臺灣港務公司副總經理蘇建榮等，今天主持動土典禮，預計於112年底完工。洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道系統，西起台機路沿線，經大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路止，全長約為8.28公里，透過「貨櫃車專用車道」實現車流分道，讓大貨車與小型車輛、機慢車分流行駛。

林欽榮表示，「國道7號高雄路段計畫」今年9月甫獲環評大會通過，市府持續與高公局努力推動，預計115年動工、119年完工，未來將成為高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路。但短中期內高雄港貨櫃運輸仍需要充實交通基礎建設，才能實現物暢其流，市府與交通部、臺灣港務公司協力，交通部全額捐助約14.03億元，用以拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路，並重新規畫路型配置。

林欽榮說，中鋼路及沿海二路拓寬後提供有效3直行車道+1~2獨立轉向車道，並部分配置大貨車專用道；沿海三路拓寬後提供有效4直行車道+1~2獨立轉向車道並配置大貨車專用道，同時規畫改善台機路及大業北路路面結構，完工後將引導貨櫃車避開進入小港、林園人口稠密區，直接上國道7號，讓在地居民享有一條安全的回家道路。