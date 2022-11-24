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打造恆春半島為有機半島 恆春農會感受它的美與好

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
農糧署推動恆春半島為有機半島6年有成，恆春農會今天展示有機料理及創新品牌包裝，提升商品競爭力外，也讓更多人體驗半島有機農產品的美味。記者潘欣中／攝影
農糧署推動恆春半島為有機半島6年有成，恆春農會今天展示有機料理及創新品牌包裝，提升商品競爭力外，也讓更多人體驗半島有機農產品的美味。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島得天獨厚的地理位置和特有的落山風、無工廠汙染，是全台少數無空汙淨地，農糧署6年前推動為有機及友善農業示範地，透過與農會、農改場合作辦研習課、培育人才、獎勵補助、加工升級及廣設通路等，有機和友善驗證面積到今年底已達984公頃，較6年前成長6倍多；恆春農會今天展示有機料理及伴手禮新包裝，讓有機農業成為地方特色產業，助力觀光。

「打造恆春半島為『有機半島』不是夢，它的好已慢慢顯現！」農糧署副署長姚志旺說，恆春半島因落山風吹拂病蟲害少，且因地理位置成為全台少數無空汙的淨地，是推動有機、水善農業的最佳條件，但要從慣行農法改到有機、友善農業，面臨難以計數的關卡，克服包括產量下跌的一道道難關，先從食安觀念推動開始，搭配有相關配套措施，要快也快不得。

「一路走來，真得是一步一腳印！」姚志旺說，推動初期，滿州農會當時有推廣有機黑豆、恆春農會推龍水有機米，為鼓勵更多農民投入，從下鄉的「燕南飛計畫」、農業大學開班、高雄農改場開研習班，慢慢培育青年農民，搭配農委會大糧倉後續計畫，鼓勵農民在休耕地種雜糧，和農會合作補助農機具、農產加工升級及廣設鋪設通路等，朝有機半島目標一步步邁進。

農糧署南區分署屏東辦事處主任林隆新說，有機農產品和副產品的產值逐年成長，主要是農民發現它的好，加上政府補助驗證費和每公頃補助3萬元，有機和友善驗證面積逐年增加，，估計每年以50至70公頃的速度成長；目前主要以稻米、雨來菇和雜糧黑豆為主，恆春半島最大宗、面積300多公頃的洋蔥，近年推動安全用藥的生產履歷認證，是下階段努力目標。

恆春鎮農會總幹事林順和說，有機和友善栽植是未來趨勢，恆春有機作物以水稻、黑豆、胡麻和蔬菜為主，近年鼓勵農民以有機方式復耕白玉蘿蔔等原生作物，並提供農會附設超市供鋪貨，既友善土地又增加收益，今天展示有機料理及創新品牌包裝，提升特色伴手禮的產品競爭力，也讓更多人感受半島農產品的美與好；加上墾管處導入社區生態旅遊成為特色遊程，讓有機農業成為恆春特色產業，助力地方觀光， 一舉數得。

恆春 農會 農民

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