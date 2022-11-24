台南藏金閣檜藤巡禮 滿3萬送特製金門高粱紀念酒

本周六26日是選舉投票日，當天上午也是台南市環保局藏金閣每月的拍賣日，主打商品有藤製床架、古早味菜櫥及衣櫥。環保局表示，本月起只要拍賣日當天消費滿3萬元，即贈送環保局特別訂製的金門高粱紀念酒1瓶，酒瓶封面是即將開幕的藏金閣2館(前移民署辦公室)，具收藏價值，數量有限。

台南市環保局表示，藤比樹木成長快，質輕、透氣、具韌性，製成家具相對可減伐樹，有助於維護自然與環境。這次主打的衣櫃藏有小小的機關，內行人才有辦法打開衣櫃的門，歡迎大家來挑戰。

單車拍賣，推荐品是KREX及富士 Nevada 1.0系列車款，均為國內單車品牌。KREX是零件廠商旗下的單車品牌，配置島野21段變速與鋁合金車架，碟煞的剎車系統，車架塗裝幾近完美，已更換全新的傳動零件。富士是國內3大單車品牌之一，而Nevada 1.0原本設定為登山車款，前車主將避震前叉更換成騎乘效率較高的Mosso品牌硬叉，並大幅減輕整車重量，搭配島野21段變速，在一般道路騎乘時更顯輕快。

環保局提醒，參加過藏金閣資收物集點活動的朋友，點數即將於12月24日到期，要把握兌換時間。另藏金閣訂每月第4週的星期六為拍賣日，明年第一季都遇上連假或補班日，拍賣日調整為1月14日、2月11日及3月11日，歡迎大家臉書搜尋「藏金閣」，掌握第一手活動訊息。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康