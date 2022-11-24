莊福文教推動物保育小尖兵活動 3天吸引上千學子參與

「小小的吹箭針頭，居然可以讓大老虎及獅子睡著！」莊福文教基金會推動環境教育及關注動物保育工作，日前在金門舉辦一連3天的「2022金門野生動物保育周：動物保育小尖兵」，不少小朋友到場體驗當「小小獸醫」，模擬動物麻醉吹箭及顯微鏡觀察，莊福文教基金會表示，未來將巡迴在每個城市鄉鎮，持續傳遞動物保育知識，讓保育的觀念向下扎根。

莊福文教基金會表示，「動物保育小尖兵」的活動分學校日、社團日，以及周末兩天的親子家庭日，透過不同層面的邀約，接觸到最多的學齡兒童與家庭對象，總計參加人次逾千人，學童占比超過6成。

此次的活動共分為3大體驗，包括「小小獸醫導覽」，讓小朋友認識獸醫日常及動物醫療救傷工作，小朋友在體驗模擬動物麻醉吹箭及顯微鏡觀察，都大喊不可思議:「小小的吹箭針頭，居然可以讓大老虎及獅子睡著！」。

另外，動物闖關大作戰體驗，則共分六大關卡，利用生動有趣的競賽遊戲與機智問答，讓小朋友在輕鬆的互動過程中，了解不同的野生動物特性與生存危機。至於最受歡迎的DIY手作課程，安排讓小朋友手繪動物風箏，算是最有「金門風」的活動，小朋友都開心展示自己親手彩繪完成的風箏，奔跑放飛於基地中央大草皮上，飄揚空中。

參加的學員表示，對動物闖關大作戰活動印象很深刻，他說，有不少讓人意外的動物小知識，讓現場挑戰關卡的人不禁驚呼連連，連家長和大朋友也不禁說道：好多知識都是以前都不知道的。

尤其是其中一題「台灣黑熊會築巢嗎？」答案是「會，而且會築巢在樹上，所以看到黑熊千萬不要爬樹哦」，也有孩子疑惑地問道：「我這麼小也可以保護動物嗎？」答案是「可以」，只要有正確的保育觀念，就是愛牠們幫助牠們。