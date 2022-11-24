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莊福文教推動物保育小尖兵活動 3天吸引上千學子參與

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「動物保育小尖兵」讓小朋友對動物保護有更深的認知，圖為參與學員合影。圖／莊福文教基金會提供
「動物保育小尖兵」讓小朋友對動物保護有更深的認知，圖為參與學員合影。圖／莊福文教基金會提供

「小小的吹箭針頭，居然可以讓大老虎及獅子睡著！」莊福文教基金會推動環境教育及關注動物保育工作，日前在金門舉辦一連3天的「2022金門野生動物保育周：動物保育小尖兵」，不少小朋友到場體驗當「小小獸醫」，模擬動物麻醉吹箭及顯微鏡觀察，莊福文教基金會表示，未來將巡迴在每個城市鄉鎮，持續傳遞動物保育知識，讓保育的觀念向下扎根。

莊福文教基金會表示，「動物保育小尖兵」的活動分學校日、社團日，以及周末兩天的親子家庭日，透過不同層面的邀約，接觸到最多的學齡兒童與家庭對象，總計參加人次逾千人，學童占比超過6成。

此次的活動共分為3大體驗，包括「小小獸醫導覽」，讓小朋友認識獸醫日常及動物醫療救傷工作，小朋友在體驗模擬動物麻醉吹箭及顯微鏡觀察，都大喊不可思議:「小小的吹箭針頭，居然可以讓大老虎及獅子睡著！」。

另外，動物闖關大作戰體驗，則共分六大關卡，利用生動有趣的競賽遊戲與機智問答，讓小朋友在輕鬆的互動過程中，了解不同的野生動物特性與生存危機。至於最受歡迎的DIY手作課程，安排讓小朋友手繪動物風箏，算是最有「金門風」的活動，小朋友都開心展示自己親手彩繪完成的風箏，奔跑放飛於基地中央大草皮上，飄揚空中。

參加的學員表示，對動物闖關大作戰活動印象很深刻，他說，有不少讓人意外的動物小知識，讓現場挑戰關卡的人不禁驚呼連連，連家長和大朋友也不禁說道：好多知識都是以前都不知道的。

尤其是其中一題「台灣黑熊會築巢嗎？」答案是「會，而且會築巢在樹上，所以看到黑熊千萬不要爬樹哦」，也有孩子疑惑地問道：「我這麼小也可以保護動物嗎？」答案是「可以」，只要有正確的保育觀念，就是愛牠們幫助牠們。

莊福文教基金會說，金門野生動物保育周已於20日圓滿落幕，期望每一位參與的孩子，都能成為金門小小保育員，成為下一代保育種子。未來，金門縣野生動物保育研究基地也將持續舉辦各類型的專業獸醫課程和環境教育體驗活動，傳遞正確的動物保育知識與觀念，陪伴金門人一起為生態永續努力。

莊福文教基金會在金門推出「動物保育小尖兵」，吸引超過千名的小朋友參與。圖／莊福文教基金會提供
莊福文教基金會在金門推出「動物保育小尖兵」，吸引超過千名的小朋友參與。圖／莊福文教基金會提供
「動物保育小尖兵」，透過闖關的方式，讓小朋友對動物保護有更深的認知。圖／莊福文教基金會提供
「動物保育小尖兵」，透過闖關的方式，讓小朋友對動物保護有更深的認知。圖／莊福文教基金會提供

金門 獸醫 台灣黑熊

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