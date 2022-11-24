屏東有9種選票 區域議員、村里長、公投選票都是白色

周六就要投票，選務工作如火如荼展開，屏東縣選委會23、24日運送選票到33鄉鎮市公所，屏東縣選委會指出，五合一大選、公投，屏東縣共9種選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票。選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。

屏東縣選委會指出，周六投票的地方公職人員選舉，屏東縣要選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長，與公投，其中議員包括區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員。鄉鎮民代表部分，屏東縣有一席平地原住民鄉鎮市民代表，共有9種類型的選票。

屏東縣選委會指出，選舉票的顏色，縣長選舉票是淺黃色。區域議員選舉票是白色。山地原住民議員選票為淺綠色。平地原住民選票為淺藍色。鄉鎮市長選舉票為金黃色。區域鄉鎮市民代表選票為淺粉紅色。平地原住民鄉鎮市民代表選票為淺橘色。村里長選舉票為白色。還有公投票是白色。

選委會指出，26日投票日，屏東縣開設711的投開票所，選務人員有1萬2854人，請民眾投票時帶身分證、投票通知單、印章到指定投票所投票，不能戴印有候選人號次相關口罩，以免觸法，請民眾要多注意。