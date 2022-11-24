快訊

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」

台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

屏東有9種選票 區域議員、村里長、公投選票都是白色

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣選務人員清點選票，屏東縣共有9種類型選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票，選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。記者劉星君／攝影
屏東縣選務人員清點選票，屏東縣共有9種類型選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票，選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。記者劉星君／攝影

周六就要投票，選務工作如火如荼展開，屏東縣選委會23、24日運送選票到33鄉鎮市公所，屏東縣選委會指出，五合一大選、公投，屏東縣共9種選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票。選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。

屏東縣選委會指出，周六投票的地方公職人員選舉，屏東縣要選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長，與公投，其中議員包括區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員。鄉鎮民代表部分，屏東縣有一席平地原住民鄉鎮市民代表，共有9種類型的選票。

屏東縣選委會指出，選舉票的顏色，縣長選舉票是淺黃色。區域議員選舉票是白色。山地原住民議員選票為淺綠色。平地原住民選票為淺藍色。鄉鎮市長選舉票為金黃色。區域鄉鎮市民代表選票為淺粉紅色。平地原住民鄉鎮市民代表選票為淺橘色。村里長選舉票為白色。還有公投票是白色。

選委會指出，26日投票日，屏東縣開設711的投開票所，選務人員有1萬2854人，請民眾投票時帶身分證、投票通知單、印章到指定投票所投票，不能戴印有候選人號次相關口罩，以免觸法，請民眾要多注意。

此次選舉，屏東縣共有1605人登記，扣除資格不符與登記後死亡者，共有1594人參選，縣長3人參選，應選1名；縣議員101人參選，應選55席；鄉鎮市長94人參選，應選33人；鄉鎮市民代共552參選，共應選334席；村里長共844參選，應選出443人。

屏東縣選務人員清點選票，屏東縣共有9種類型選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票，選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。記者劉星君／攝影
屏東縣選務人員清點選票，屏東縣共有9種類型選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票，選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。記者劉星君／攝影
屏東縣選務人員清點選票，屏東縣共有9種類型選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票，選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。記者劉星君／攝影
屏東縣選務人員清點選票，屏東縣共有9種類型選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票，選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。記者劉星君／攝影
屏東縣選務人員清點選票，屏東縣共有9種類型選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票，選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。記者劉星君／攝影
屏東縣選務人員清點選票，屏東縣共有9種類型選票，縣長、區域議員、山地原住民議員、平地原住民議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、平地原住民代表、村里長，加上公投選票，選票顏色，區域議員，村里長與公投選票都是白色。記者劉星君／攝影

屏東縣 議員

延伸閱讀

選前倒數三天 前彰化縣議員施嘉華父子涉行賄今晚收押禁見

各黨力推18歲公投 反對意見仍暗地動員

怕沾病毒自備圈選工具？高市選委會：假消息 會變無效票

屏東縣人口數跌破80萬 選舉人數較4年前少1萬人

相關新聞

台南藏金閣檜藤巡禮 滿3萬送特製金門高粱紀念酒

本周六26日是選舉投票日，當天上午也是台南市環保局藏金閣每月的拍賣日，主打商品有藤製床架、古早味菜櫥及衣櫥。環保局表示，...

莊福文教推動物保育小尖兵活動 3天吸引上千學子參與

「小小的吹箭針頭，居然可以讓大老虎及獅子睡著！」莊福文教基金會推動環境教育及關注動物保育工作，日前在金門舉辦一連3天的「...

屏東有9種選票 區域議員、村里長、公投選票都是白色

周六就要投票，選務工作如火如荼展開，屏東縣選委會23、24日運送選票到33鄉鎮市公所，屏東縣選委會指出，五合一大選、公投...

男星回高雄家鄉選議員粉絲樂追星 李建輝：高雄柯媽也很紅

本土劇男星安定亞（本名李建輝）是八點檔熟面孔，他最近放下演藝事業，全心投入高雄市議員林園、大寮區選戰，他是3年前加入民眾...

高雄鳳凰橋「上新妝」入夜五彩繽紛適合休閒漫步

城市夜景也可以成為觀光亮點，鳳山溪鳳凰橋完工15年，高市府水利局趁整修施工之際配置夜間燈光，完工後的鳳凰橋以混凝土材質取...

最佳萌友！ 高雄市醫師公會送「邁邁熊」肯定陳其邁施政表現

高雄市醫師公會客製「醫師泰迪熊」，送給每年醫師節獲頒「資深醫師獎」得主，泰迪熊穿著繡有醫師名字的白色醫師袍萌度高，讓人愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。