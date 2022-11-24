男星回高雄家鄉選議員粉絲樂追星 李建輝：高雄柯媽也很紅

本土劇男星安定亞（本名李建輝）是八點檔熟面孔，他最近放下演藝事業，全心投入高雄市議員林園、大寮區選戰，他是3年前加入民眾黨，經黨中央報准以無黨籍參選，他說，回鄉參選希望讓選民有跳脫藍綠的選擇，也期待未來能多陪伴七旬父母。

此次高雄市議員林園、大寮選區10搶4，現任議員民進黨韓賜村及國民黨邱于軒、黃天煌、王耀裕都要拚連任，民進黨此次在該選區提名3人，除韓賜村外，還有李雨庭、洪村銘，藍綠廝殺激烈，基進黨楊佩樺、時代力量張雨柔等人也參戰。

41歲李建輝闖蕩演藝圈約20年，第一部電影是2004年「南方記事」，2005年起參與「意難忘」、「愛」、「娘家」等八點檔演出，之後轉往對岸發展。他2020年代表台灣維新黨參選高雄市第6選舉區立委，拿下3082票落選。

李建輝說，許多人和他一樣對國民黨失望、對民進黨絕望，對主政者敢怒不敢言，他3年前因為認同台北市長柯文哲的施政信念加入民眾黨，這次他獲民眾黨中央報准，以無黨籍參選，要成為沒有政黨包袱、沒有人情壓力的民意代表，能為百姓發聲、監督市政，走出新的政治文化。

李建輝父母分別75歲、72歲，李建輝說，家人很支持他參選為地方服務，也有更多時間留家鄉陪伴家人，回鄉也有一份孝心在其中。

許多人對李建輝在戲劇節目中的反派角色印象深刻，他說，拍戲劇、電影有苦有樂，戲劇能陪伴觀眾，也是很有意義的事，拜票過程，常有粉絲告訴他「我是看你的戲長大的」，也有80多歲粉絲像追星般興奮為他打氣。

李建輝母親黃秀枝說，兒子相當孝順，也對政治有些理想，她和丈夫李良順也幫忙拉票。李良順說，兒子的政治資源不多，新政黨要更努力才能被看見，但年輕人有心想拚最重要。