聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄鳳凰橋「上新妝」入夜五彩繽紛適合休閒漫步
城市夜景也可以成為觀光亮點，鳳山溪鳳凰橋完工15年，高市府水利局趁整修施工之際配置夜間燈光，完工後的鳳凰橋以混凝土材質取代原有木棧板步道，不僅提升安全性，入夜後更是浪漫迷人，民眾漫步河岸有美景可賞。
鳳凰橋屬於人行景觀橋，位處鳳山溪中游段，銜接鳳山溪兩岸水防道路，民國96年完工啟用至今已有15年，橋面木棧板老舊受損，不少日光燈管損壞不亮，為改善橋梁安全性，水利局籌措256萬整建經費。
鳳凰橋整建工程已在本月中旬完工開放，水利局指出，原有橋面木棧板步道長35公尺、寬2.8公尺，改以混凝土材質取代，藉此提升耐用性，民眾行走或騎乘自行車在橋面版上亦更加舒適及安全，另在橋面兩側及橋梁外兩側裝置照明，裡外設計不同。
水利局說，橋面兩側設黃色LED線燈，讓通行者感溫暖與柔和，橋梁外側燈箱則裝五種顏色燈具，會不斷變化絢麗色彩，原本單調的鳳凰橋入夜後增添繽紛色彩，民眾夜晚在河岸散步休憩，增添新奇及樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言