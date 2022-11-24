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高雄鳳凰橋「上新妝」入夜五彩繽紛適合休閒漫步

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳凰橋整建完成，橋面兩側黃色LED線燈，讓人感溫暖與柔和。是圖／高市水利局提供
鳳凰橋整建完成，橋面兩側黃色LED線燈，讓人感溫暖與柔和。是圖／高市水利局提供

城市夜景也可以成為觀光亮點，鳳山溪鳳凰橋完工15年，高市府水利局趁整修施工之際配置夜間燈光，完工後的鳳凰橋以混凝土材質取代原有木棧板步道，不僅提升安全性，入夜後更是浪漫迷人，民眾漫步河岸有美景可賞。

鳳凰橋屬於人行景觀橋，位處鳳山溪中游段，銜接鳳山溪兩岸水防道路，民國96年完工啟用至今已有15年，橋面木棧板老舊受損，不少日光燈管損壞不亮，為改善橋梁安全性，水利局籌措256萬整建經費。

鳳凰橋整建工程已在本月中旬完工開放，水利局指出，原有橋面木棧板步道長35公尺、寬2.8公尺，改以混凝土材質取代，藉此提升耐用性，民眾行走或騎乘自行車在橋面版上亦更加舒適及安全，另在橋面兩側及橋梁外兩側裝置照明，裡外設計不同。

水利局說，橋面兩側設黃色LED線燈，讓通行者感溫暖與柔和，橋梁外側燈箱則裝五種顏色燈具，會不斷變化絢麗色彩，原本單調的鳳凰橋入夜後增添繽紛色彩，民眾夜晚在河岸散步休憩，增添新奇及樂趣。

鳳凰橋銜接鳳山溪兩岸水防道路，為改善橋梁安全性，高市水利局籌措256萬整建完成。圖／高市水利局提供
鳳凰橋銜接鳳山溪兩岸水防道路，為改善橋梁安全性，高市水利局籌措256萬整建完成。圖／高市水利局提供
鳳凰橋的橋梁外側燈箱夜間照明會變色，五彩繽紛相當亮眼。圖／高市水利局提供
鳳凰橋的橋梁外側燈箱夜間照明會變色，五彩繽紛相當亮眼。圖／高市水利局提供

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