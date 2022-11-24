高雄鳳凰橋「上新妝」入夜五彩繽紛適合休閒漫步

城市夜景也可以成為觀光亮點，鳳山溪鳳凰橋完工15年，高市府水利局趁整修施工之際配置夜間燈光，完工後的鳳凰橋以混凝土材質取代原有木棧板步道，不僅提升安全性，入夜後更是浪漫迷人，民眾漫步河岸有美景可賞。

鳳凰橋屬於人行景觀橋，位處鳳山溪中游段，銜接鳳山溪兩岸水防道路，民國96年完工啟用至今已有15年，橋面木棧板老舊受損，不少日光燈管損壞不亮，為改善橋梁安全性，水利局籌措256萬整建經費。

鳳凰橋整建工程已在本月中旬完工開放，水利局指出，原有橋面木棧板步道長35公尺、寬2.8公尺，改以混凝土材質取代，藉此提升耐用性，民眾行走或騎乘自行車在橋面版上亦更加舒適及安全，另在橋面兩側及橋梁外兩側裝置照明，裡外設計不同。