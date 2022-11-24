搶救綠營左楠議員關鍵席 陳其邁二度親征陪黃偵琳掃街
選舉剩不到48小時，左楠區議員候選人黃偵琳被綠營認為是最危險的一席，今天市長陳其邁原訂上午10點到前鎮車掃，昨晚臨時再安排8點30分到楠梓區陪黃車掃，陳已二度親征陪黃車掃，這週則已第三度來到左楠區掃街拜票，可見陳對左楠區選情的重視，力拼民進黨左楠議員4席全上。
黃偵琳是綠營這次在第四選區提名的唯一新人，又恰逢20搶9的艱難選況；對手藍營提名5席，有4席都是在任議員，黃陣營表示，最後階段將穩住步調，一步一腳印持續深入大街小巷和選民互動，會選在人流較多、熱鬧的路口向選民打招呼、拜票，因為時間關係，掃街仍以車掃形式為主。
陳其邁就住在左營區，密集在左楠掃街，除了力圖守住綠營在左楠的影響力，更是對自己切身所處的生活環境表露重視。據了解，明天選前最後一天，陳其邁依舊會在左營、楠梓進行車隊掃街，奮力拼到最後一刻。
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