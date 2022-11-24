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最佳萌友！ 高雄市醫師公會送「邁邁熊」肯定陳其邁施政表現

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市醫師公會客製「醫師泰迪熊」，送給每年醫師節獲頒「資深醫師獎」得主，泰迪熊穿著繡有醫師名字的白色醫師袍，萌度高。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會客製「醫師泰迪熊」，送給每年醫師節獲頒「資深醫師獎」得主，泰迪熊穿著繡有醫師名字的白色醫師袍，萌度高。圖／高雄市醫師公會提供

高雄市醫師公會客製「醫師泰迪熊」，送給每年醫師節獲頒「資深醫師獎」得主，泰迪熊穿著繡有醫師名字的白色醫師袍萌度高，讓人愛不釋手，高雄市醫師公會理事長朱光興近日準備一隻繡有陳其邁名字的邁邁熊，表達醫師公會挺邁的祝福。

朱光興說，陳其邁身為醫師、公衛專家及高雄市大家長身分，棄醫從政對維護高雄市民衞生健康奉獻心力，防疫成果廣受市民肯定，日前陳其邁出席醫師節慶祝活動，獲醫師公會全聯會頒發「防疫特殊貢獻奬」，不只是對陳其邁防疫團隊的肯定，也是高雄的榮耀。

綠營日前也推出「邁邁醫師熊」文宣小物，在民進黨高雄市議員候選人競辦販售，每隻售價1126元，看準醫師專業形象有益於吸收中間選票，吸引不少邁粉收藏。

傳統政治光譜上，醫界一向綠大於藍，此次高雄市長選戰，醫界幾乎一面倒挺邁。日前陳其邁出席醫師節慶祝大會，醫師公會會員台上比出「4號」手勢，數度喊「陳其邁凍蒜」，瞬間成了挺邁大會師。

陳其邁棄醫從政，具公衛專業與執政優勢，防疫期間，和醫界意見領袖建立革命情感，拉攏醫護票吃得開。一名醫師公會幹部表示，高雄市防疫措施及表現比起其他縣市算是做得快又好，陳其邁全心投入防疫，防疫非常時期，天天找醫界開專家會議，例如輕症居家照護，移轉由基層開業醫師負責，高雄今年4月啟動並建立制度，台北6月才做，高雄防疫做得有板有眼，對陳其邁拚連任有加分作用。

高雄市醫師公會理事長朱光興近日準備一隻繡有陳其邁名字的邁邁熊，表達醫師公會挺邁的祝福。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會理事長朱光興近日準備一隻繡有陳其邁名字的邁邁熊，表達醫師公會挺邁的祝福。圖／高雄市醫師公會提供

醫師 陳其邁 高雄市長

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